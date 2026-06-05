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  4. «Шеф дает возможность реабилитироваться». Вирт – о стыковых поединках
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 07:30 |
425
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«Шеф дает возможность реабилитироваться». Вирт – о стыковых поединках

Известный футбольный эксперт дал прогноз на первые переходные матчи между клубами УПЛ и Первой лиги

05 июня 2026, 07:30 |
425
0
«Шеф дает возможность реабилитироваться». Вирт – о стыковых поединках
Александрия. Владимир Шаран
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Сегодня, 5 июня в Александрии и Ровно состоятся первые стыковые матчи между командами УПЛ и Первой лиги за право быть представленным в элитном дивизионе на будущий сезон.

«Александрия» или «Левый берег», «Кудровка» или «Агробизнес»? С этими вопросами сайт Sport.ua эксклюзивно обратился к авторитетному в прошлом вратарю, а сейчас футбольному эксперту Юрию Вирту.

– Юрий Николаевич, насколько интригующими сегодня могут быть стыковые матчи?
– Поединки еще не начались, поэтому интрига есть (улыбается). А встреча «Александрии» и «Левого берега» не просто игра. Всем ведь известно, что нынешний президент столичного клуба Николай Лавренко в свое время создавал «Александрию». Поэтому здесь намного больше принципиальности, чем в другой паре.

– Кому будет сложнее психологически преодолеть этот барьер?
– Думаю, такой ответственности меньше всего у «Агробизнеса». Если команда добудет путевку в УПЛ, для них это будет неожиданный и грандиозный успех. В противном случае, они продолжат спокойно выступать в Первой лиге. Все остальные кровь из носу хотят быть в элитном дивизионе, поэтому напряжения у них больше.

– Стабильность «Левого берега» в последние годы не удивляет.
– Действительно, там вкладывают финансы в команду, в инфраструктуру, поэтому ничего нового не скажу, такой клуб должен быть в Премьер-лиге.

– А как себя будет чувствовать серебряный призер чемпионата-2024/25, в составе которого много легионеров?
– Начать нужно с того, что судьба дала «Александрии» еще одну надежду после того, как с соревнований снялся «Рух». Шеф, как говорится, дает возможность реабилитироваться (улыбается).

Но если говорить серьезно и в целом, то нужно умудриться, чтобы с такими ресурсами и инфраструктурой по итогам сезона оказаться в зоне вылета. Это просто трэш. Поэтому, опять же, для александрийцев – это великолепный шанс спасти сезон всего за счет двух поединков. Футболисты должны это понимать, иначе грош им цена.

Наверняка наставник команды Владимир Шаран поработал над недостатками, поскольку времени было больше, чем достаточно подготовиться к этому противостоянию. Другой вопрос, согласен ли на такой итог «Левый берег».

– Каким будет ваш прогноз на этот матч?
– У «Александрии» чуть выше класс футболистов, плюс домашний стадион, поддержка зрителей. Это дает небольшое преимущество хозяевам в первом поединке. Ставлю на – 1:0.

– «Агробизнес» практически добрался до потолка. В «Кудровке» это понимают?
– Я не могу, конечно, сказать, что встретятся прямо уж безоговорочный фаворит и аутсайдер, но, на мой взгляд, шансов на общий успех больше у черниговской команды. Но это не значит, что команда Александра Чижевского сложит оружие. Здесь много зависит и от «Кудровки», с каким настроением, точнее, желанием, она подойдет к игре. Психологически подопечным Александра Протченко будет непросто. Понятное дело, что, выступая в элите, не хочется опускаться в низший дивизион.

– Что здесь скажите относительно прогноза?
– Мне почему-то кажется, что «Кудровка» попытается сделать хороший задел перед ответным поединком. Однако, зная, что «Агробизнес» не любит сидеть в обороне, думаю, будет веселый футбол. Голы забьют обе команды. Но я отдам минимальное предпочтение представителю Премьер-лиги – 2:1.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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