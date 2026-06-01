Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий САК: «В стыковых матчах ставлю на Кудровку и Александрию»
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 19:26 |
287
0

Юрий САК: «В стыковых матчах ставлю на Кудровку и Александрию»

Известный в прошлом украинский футболист дал прогноз на переходные матчи за право выступать в УПЛ

01 июня 2026, 19:26 |
287
0
Юрий САК: «В стыковых матчах ставлю на Кудровку и Александрию»
Черноморец. Черноморец – Левый берег

В Первой лиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого стало известно, что в УПЛ напрямую вышли «Буковина» и «Черноморец», а в стыковых поединках выступят «Левый берег» и «Агробизнес».

О перспективах представителей низшего дивизиона в борьбе за выход в элиту сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим защитником «Черноморца» и сборной Украины Юрием Саком.

– Юрий Николаевич, в Первой лиге все закончилось справедливо?
– О «Буковине» и говорить нечего. Команда задолго до финиша сезона обеспечила себе путевку в элитный дивизион. Можно сказать, что подопечные Сергея Шищенко были вне конкуренции (улыбается). Интрига была за второе проходное место между «Черноморцем» и «Левым берегом». Она держалась до последних секунд матча в Одессе, где хозяева минимально обыграли «Металлист» и таки вытащили счастливый билет в Премьер-лигу. Подопечные Романа Григорчука хорошо провели лобовые игры, что и стало определяющим в их успехе.

– В УПЛ очень хочет и «Левый берег», но теперь команде Александра Рябоконя туда нужно пробиваться через стыковые матчи.
– Ключевым для киевлян, на мой взгляд, стал 28-й тур, в котором они не смогли обыграть «Черноморец». Шансы добыть максимальный результат у «Левого берега» были, но они должны пенять только сами на себя.

– В итоги мы имеем такие поединки: «Кудровка» – «Агробизнес» и «Александрия» – «Левый берег». Прокомментируйте шансы этих соперников в двухматчевых противостояниях?
– В первой паре я однозначно ставлю на «Кудровку», которая в концовке сезона выглядела неплохо и имела возможности избежать попадания в переходные матчи, но где-то им чуть-чуть не хватило. Что касается «Агробизнеса», то они свою задачу выполнили, в четверку попали, но кадровый потенциал не позволяет им быть равноценным оппонентом команде с Черниговщины.

А вот в дуэли «Александрия» – «Левый берег» все намного серьезнее (улыбается). Президенты хорошо друг друга знают. Это будет в какой-то мере дерби. Александрийцы с приходом Владимира Шарана начали потихоньку набирать очки, правда, было уже поздно. Тем не менее, они приложат все силы, чтобы воспользоваться представившимся шансом остаться в УПЛ. Мне кажется, что этот спор решится только в серии 11-метровых.

– И если вам нужно назвать победителя лотереи, то это будет…
– «Александрия». У них, считаю, чуть больше шансов на успех. Все будут решать детали. Хотя «Левый берег» тоже не подарок. Александр Рябоконь – опытный тренер. Но получится ли у него что-то придумать, вопрос.

В случае проигрыша «Александрии» трудно предположить, что может быть. Наверняка пойдет распродажа игроков, а это чревато кризисом. Шарана ведь не просто так возвращали на пост главного тренера. Думаю, это будет яркое противостояние представителя УПЛ и Первой лиги.

По теме:
Феникс-Мариуполь – Виктория – 2:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор
Защитник Черноморца: «Мы провели очень хороший сезон»
Шахтер лишится тренера? 16-кратный чемпион предлагает миллионы за Турана
Юрий Сак Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Черноморец Одесса Кудровка Александрия Левый Берег Киев Металлист Харьков Сергей Шищенко Роман Григорчук Александр Рябоконь Владимир Шаран Агробизнес эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17
Футбол | 01 июня 2026, 16:53 1
Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17
Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17

В полуфиналах 4 июля сыграют: Бельгия – Франция, Италия – Испания

Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31 мая 2026, 20:29 227
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу

«Сине-желтые» одержали дебютную победу под руководством Мальдеры

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
Футбол | 01.06.2026, 13:36
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла получила отказ в допуске к соревнованиям сезона 2026/27
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01.06.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 16
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем