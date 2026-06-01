Юрий САК: «В стыковых матчах ставлю на Кудровку и Александрию»

В Первой лиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого стало известно, что в УПЛ напрямую вышли «Буковина» и «Черноморец», а в стыковых поединках выступят «Левый берег» и «Агробизнес».

О перспективах представителей низшего дивизиона в борьбе за выход в элиту сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с бывшим защитником «Черноморца» и сборной Украины Юрием Саком.

– Юрий Николаевич, в Первой лиге все закончилось справедливо?

– О «Буковине» и говорить нечего. Команда задолго до финиша сезона обеспечила себе путевку в элитный дивизион. Можно сказать, что подопечные Сергея Шищенко были вне конкуренции (улыбается). Интрига была за второе проходное место между «Черноморцем» и «Левым берегом». Она держалась до последних секунд матча в Одессе, где хозяева минимально обыграли «Металлист» и таки вытащили счастливый билет в Премьер-лигу. Подопечные Романа Григорчука хорошо провели лобовые игры, что и стало определяющим в их успехе.

– В УПЛ очень хочет и «Левый берег», но теперь команде Александра Рябоконя туда нужно пробиваться через стыковые матчи.

– Ключевым для киевлян, на мой взгляд, стал 28-й тур, в котором они не смогли обыграть «Черноморец». Шансы добыть максимальный результат у «Левого берега» были, но они должны пенять только сами на себя.

– В итоги мы имеем такие поединки: «Кудровка» – «Агробизнес» и «Александрия» – «Левый берег». Прокомментируйте шансы этих соперников в двухматчевых противостояниях?

– В первой паре я однозначно ставлю на «Кудровку», которая в концовке сезона выглядела неплохо и имела возможности избежать попадания в переходные матчи, но где-то им чуть-чуть не хватило. Что касается «Агробизнеса», то они свою задачу выполнили, в четверку попали, но кадровый потенциал не позволяет им быть равноценным оппонентом команде с Черниговщины.

А вот в дуэли «Александрия» – «Левый берег» все намного серьезнее (улыбается). Президенты хорошо друг друга знают. Это будет в какой-то мере дерби. Александрийцы с приходом Владимира Шарана начали потихоньку набирать очки, правда, было уже поздно. Тем не менее, они приложат все силы, чтобы воспользоваться представившимся шансом остаться в УПЛ. Мне кажется, что этот спор решится только в серии 11-метровых.

– И если вам нужно назвать победителя лотереи, то это будет…

– «Александрия». У них, считаю, чуть больше шансов на успех. Все будут решать детали. Хотя «Левый берег» тоже не подарок. Александр Рябоконь – опытный тренер. Но получится ли у него что-то придумать, вопрос.

В случае проигрыша «Александрии» трудно предположить, что может быть. Наверняка пойдет распродажа игроков, а это чревато кризисом. Шарана ведь не просто так возвращали на пост главного тренера. Думаю, это будет яркое противостояние представителя УПЛ и Первой лиги.