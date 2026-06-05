Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина попрощалась с тренером, спасшим команду от вылета
Италия
05 июня 2026, 21:07 |
350
0

Фиорентина попрощалась с тренером, спасшим команду от вылета

Паоло Ваноли сохранил «Фиорентину» в Серии А, но будет искать другое место работы

05 июня 2026, 21:07 |
350
0
Фиорентина попрощалась с тренером, спасшим команду от вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ваноли
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

«Фиорентина» официально попрощалась с Паоло Ваноли после того, как он сумел переломить ход сезона и избежать вылета команды, несмотря на катастрофически неудачное начало. 53-летний специалист сменил уволенного Стефано Пиоли в середине ноября 2025 года, когда команда набрала всего четыре очка в первых 10 турах Серии А.

Кризис затянулся, но «Фиорентина» стала первой командой в истории, которой удалось избежать вылета, несмотря на то что она не выиграла ни одного из 15 стартовых матчей чемпионата.

Несмотря на то, что команда смогла переломить ситуацию и обеспечить себе сохранение места в лиге, клуб никогда не горел желанием предлагать Ваноли долгосрочный контракт, и сегодня было официально подтверждено, что он не останется.

«Владельцы, руководство и все в «Фиорентине» хотели бы поблагодарить господина Паоло Ваноли и весь его персонал за профессионализм, страсть и мужество, с которыми они руководили первой командой», – говорится в заявлении.

Новым тренером станет Фабио Гроссо, работавший с «Сассуоло».

По теме:
В Серии А назвали даты ключевых дерби сезона
Лидер атак Милана мечтает о трансфере в Англию или Испанию
Защитник Полесья: «Играй мы сейчас с Фиорентиной, нервы бы им потрепали»
Фиорентина Паоло Ваноли Стефано Пиоли Фабио Гроссо Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Другие виды | 05 июня 2026, 17:40 14
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото

Анастасия Гнатышин – четвертая украинка, поднявшаяся на европейскую вершину

Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Теннис | 05 июня 2026, 07:38 11
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос

Украинка уступила в полуфинале

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05.06.2026, 09:16
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бокс | 05.06.2026, 06:02
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бавария нацелилась на суперталанта Ливерпуля. Главная трансферная цель
Футбол | 05.06.2026, 20:21
Бавария нацелилась на суперталанта Ливерпуля. Главная трансферная цель
Бавария нацелилась на суперталанта Ливерпуля. Главная трансферная цель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 14
Футбол
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
03.06.2026, 19:57 4
Другие виды
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 38
Футбол
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
Пономаренко решил купить 26-кратный чемпион. Роскошный вариант
04.06.2026, 09:11 17
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем