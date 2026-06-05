Фиорентина попрощалась с тренером, спасшим команду от вылета

«Фиорентина» официально попрощалась с Паоло Ваноли после того, как он сумел переломить ход сезона и избежать вылета команды, несмотря на катастрофически неудачное начало. 53-летний специалист сменил уволенного Стефано Пиоли в середине ноября 2025 года, когда команда набрала всего четыре очка в первых 10 турах Серии А.

Кризис затянулся, но «Фиорентина» стала первой командой в истории, которой удалось избежать вылета, несмотря на то что она не выиграла ни одного из 15 стартовых матчей чемпионата.

Несмотря на то, что команда смогла переломить ситуацию и обеспечить себе сохранение места в лиге, клуб никогда не горел желанием предлагать Ваноли долгосрочный контракт, и сегодня было официально подтверждено, что он не останется.

«Владельцы, руководство и все в «Фиорентине» хотели бы поблагодарить господина Паоло Ваноли и весь его персонал за профессионализм, страсть и мужество, с которыми они руководили первой командой», – говорится в заявлении.

Новым тренером станет Фабио Гроссо, работавший с «Сассуоло».