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Италия
05 июня 2026, 19:37 | Обновлено 05 июня 2026, 19:51
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Довбик получил новый вариант продолжения карьеры. Объединится с украинцами

Форвард «Ромы» может перейти в «Трабзонспор»

05 июня 2026, 19:37 | Обновлено 05 июня 2026, 19:51
1009
0
Довбик получил новый вариант продолжения карьеры. Объединится с украинцами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в составе «Трабзонспора». Об этом сообщает Taka Gazetessi.

По информации источника, 28-летний футболист является одним из вариантов турецкого клуба на усиление позиции центрального нападающего. Также рассматриваются Стив Нгура из «Серкль Брюгге», Густаво Варела из «Бенфики», Бамба Дьенг, контракт которого с «Лорьяном» заканчивается 30 июня, и Кевин Родригес из «Унион Сен-Жиллуаз».

В текущем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Цвета «Трабзонспора» уже защищает украинский игрок – защитник Арсений Батагов. По информации Фабрицио Романо, к команде также присоединится Руслан Малиновский.

Ранее сообщалось о том, что украинский вингер подписал контракт с «Трабзонспором».

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Даниил Кирияка Источник: Taka Gazetesi
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