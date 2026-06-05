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  4. Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Испания
05 июня 2026, 09:16 |
19014
17

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой

Украинец подписал четырехлетний контракт с «Трабзонспором»

05 июня 2026, 09:16 |
19014
17 Comments
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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«Трабзонспор» достиг полной договоренности с украинским вингером Виктором Цыганковым относительно условий личного контракта.

Сообщается, что стороны согласовали соглашение сроком на четыре года. Футболисту планируют выплачивать около 2 миллионов евро в год, также предусмотрены бонусы.

В настоящее время «Трабзонспор» продолжает переговоры с «Жироной» относительно суммы трансфера футболиста.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 17
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З Іспанії до Туреччини - це шлях вниз
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Редактор,як ти такі тупі заголовки пропускаєш??? Вам дійсно не має про що написати???
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+3
Каюся, подумав що правда)
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0
У величному, міжгалактичному Трабзонспорі
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0
Скільки Циганкову років ?  27 ? На безбідне життя заробив? Заробив. То навіщо якісь там спортивні досягнення !?  "Хороший дім, хороша жінка... і т.д. по тексту. А чогось прикро за  нього. Міг би добитись кращого ...
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-1
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При наявності таланту навіть карєру рівня Вані Яремчука, який еврокубок виграв,  не побудував. Сумно. Час в Динамо з виходом в плей-офф ЛЧ так і залишиться піком карєри, не густо.
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-2
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Хотілось би дочекатись офіційної інформації. Це був би чудовий трансфер 🙂
І ми тоді побачили б трансформацію хейтерів => в прихильників цього клубу.
За нього б нарешті почали вболівати і кияни! 🙂
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-5
Бестолковый динамовец опустил бедную Жирону в Пердив. Теперь будет топить Кобзонспорт))
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-6
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Теннис
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