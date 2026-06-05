Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой

«Трабзонспор» достиг полной договоренности с украинским вингером Виктором Цыганковым относительно условий личного контракта.

Сообщается, что стороны согласовали соглашение сроком на четыре года. Футболисту планируют выплачивать около 2 миллионов евро в год, также предусмотрены бонусы.

В настоящее время «Трабзонспор» продолжает переговоры с «Жироной» относительно суммы трансфера футболиста.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» будет платить Малиновскому пять миллионов евро.