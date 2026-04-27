Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский получил предложение от «Трабзонспора». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 32-летнему футболисту был предложен контракт сроком на три года с зарплатой в пять миллионов долларов «чистыми» в год.

Уже летом украинец может стать свободным агентом – его контракт с «Дженоа» подходит к концу.

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и тремя ассистами.

