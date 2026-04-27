  4. Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
27 апреля 2026, 08:53 | Обновлено 27 апреля 2026, 09:20
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции

Хавбек близок к переходу в «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский получил предложение от «Трабзонспора». Об этом сообщает Игорь Бурбас.

По информации источника, 32-летнему футболисту был предложен контракт сроком на три года с зарплатой в пять миллионов долларов «чистыми» в год.

Уже летом украинец может стать свободным агентом – его контракт с «Дженоа» подходит к концу.

В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и тремя ассистами.

Ранее стала известна оценка Малиновского за матч с «Комо».

Руслан Малиновский Дженоа Трабзонспор трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Игорь Бурбас
Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
Реал узнал ужасные новости накануне Эль-Классико. Это касается Мбаппе
Футбол | 27 апреля 2026, 08:06 0
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Футбол | 26 апреля 2026, 15:45 209
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
ФОТО. Блогерша показала богатую жизнь с футболистом Динамо
Футбол | 27.04.2026, 04:27
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Теннис | 26.04.2026, 18:05
Комментарии 1
звичайно, що перейде, в "Дженоа" навіть близько таких грошей не заплатять. 
Вік підтискає, 15 лямів за 3 роки - він стільки ніколи не заробляв раніше.
Популярные новости
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
25.04.2026, 13:51 3
Футбол
26.04.2026, 11:23
Снукер
25.04.2026, 18:17 21
Теннис
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
26.04.2026, 02:39 2
Теннис
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
