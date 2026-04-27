Турция27 апреля 2026, 08:53 | Обновлено 27 апреля 2026, 09:20
Источник сообщил зарплату, которую Малиновский будет получать в Турции
Хавбек близок к переходу в «Трабзонспор»
27 апреля 2026, 08:53 | Обновлено 27 апреля 2026, 09:20
2259
Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский получил предложение от «Трабзонспора». Об этом сообщает Игорь Бурбас.
По информации источника, 32-летнему футболисту был предложен контракт сроком на три года с зарплатой в пять миллионов долларов «чистыми» в год.
Уже летом украинец может стать свободным агентом – его контракт с «Дженоа» подходит к концу.
В текущем сезоне на счету Руслана Малиновского 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился шестью голами и тремя ассистами.
Вік підтискає, 15 лямів за 3 роки - він стільки ніколи не заробляв раніше.