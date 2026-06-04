Вратарь сборной Украины: «У Ротаня и Мальдеры есть много похожих вещей»

Вратарь сборной Украины Георгий Ермаков поделился мнением о работе нового тренерского штаба национальной команды.

«Очень четко и понятно выстроена работа каждого игрока на поле. Каждый понимает, что и в какой ситуации ему делать, – потом это все складывается в единую картину на поле. Особенно это касается разбора соперника: как он будет действовать, готовность к разным сценариям.

Конкуренция среди вратарей? Мы видим, в каких клубах и на каком уровне выступают наши голкиперы. Даже взять «Шахтер» – это полуфинал Лиги конференций, и это очень высокий уровень. Конкуренция – это всегда мотивация прогрессировать и учиться.

Требовательность Мальдеры к вратарям? Я привык к этому, благодаря Руслану Петровичу. У Ротаня и Мальдеры есть много похожих по задумке вещей. Поэтому у меня есть база и понимание того, что хочет от меня тренер».

Георгий Ермаков был довызван в сборную Украины. У него есть шанс сыграть против Дании 7 июня.