Вратарь сборной Украины: «У Ротаня и Мальдеры есть много похожих вещей»
Георгий Ермаков высказался после первых дней в сборной Украины
Вратарь сборной Украины Георгий Ермаков поделился мнением о работе нового тренерского штаба национальной команды.
«Очень четко и понятно выстроена работа каждого игрока на поле. Каждый понимает, что и в какой ситуации ему делать, – потом это все складывается в единую картину на поле. Особенно это касается разбора соперника: как он будет действовать, готовность к разным сценариям.
Конкуренция среди вратарей? Мы видим, в каких клубах и на каком уровне выступают наши голкиперы. Даже взять «Шахтер» – это полуфинал Лиги конференций, и это очень высокий уровень. Конкуренция – это всегда мотивация прогрессировать и учиться.
Требовательность Мальдеры к вратарям? Я привык к этому, благодаря Руслану Петровичу. У Ротаня и Мальдеры есть много похожих по задумке вещей. Поэтому у меня есть база и понимание того, что хочет от меня тренер».
Георгий Ермаков был довызван в сборную Украины. У него есть шанс сыграть против Дании 7 июня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель Месси поддержал принципиального соперника после несчастья
Футболист может перейти в «Галатасарай»