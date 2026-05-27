«Все и так знают». Новичок сборной назвал лучшего вратаря Украины

Вратарь израильского «Маккаби» (Хайфа) Георгий Ермаков, которого недавно впервые вызвали в сборную Украины, назвал лучшего голкипера национальной команды.

– Как оцениваете свои перспективы, учитывая, что кроме вас Мальдер на первый сбор вызвал ещё четырёх вратарей?

– Если честно, то это никоим образом не меняет моего отношения к вызову. Пусть нас будет хоть десять. Это все равно национальная сборная.

– Конкурировать придется с Андреем Луниным, Анатолием Трубиным, Дмитрием Ризником и Русланом Нещеретом. Кто на сегодняшний день самый крутой из вашей пятерки?

– Ну, я думаю, мы все будем оценивать по уровню клуба и по стабильности игровой практики. Поэтому можно увидеть, что Трубин постоянно играет в своей команде, а уровень «Бенфики» – один из самых высоких в Европе вообще. Я считаю «Бенфику» одним из крупнейших клубов с богатой историей, фанатской базой и всеми традициями. Мы все понимаем, что последние несколько лет Трубин был номером один в сборной. Я просто перечисляю вам факты, которые все и так знают.