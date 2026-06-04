Италия U-17 – Испания U-17. Полуфинал ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 4 июня в 20:00 видеотрансляцию матча 1/2 финала Евро-2026 U-17
В Эстонии продолжается чемпионат Европы 2026 U-17 (среди футболистов до 17 лет).
4 июня в 20:00 в полуфинальном матче играют Италия U-17 и Испания U-17.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В другом полуфинале 4 июня в 14:30 играют Бельгия U-17 и Франция U-17.
Финальный матч состоится 7 мая в эстонском Таллинне.
Итоговое положение (группа A): Бельгия, Испания, Хорватия (по 6 очков), Эстония (0).
Итоговое положение (группа B): Италия (7 очков), Франция (6), Дания (4), Черногория (0).
Чемпионат Европы 2026 U-17
1/2 финала. 4 июня 2026. Таллинн (Эстония)
- 14:30. Бельгия U-17 – Франция U-17
- 20:00. Италия U-17 – Испания U-17
Сетка плей-офф
Италия U-17 – Испания U-17. Полуфинал ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
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