Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2). Полуфинал ЧЕ. Видео голов

Сборная Италии U-17 стала финалистом чемпионата Европы 2026 среди юношей до 17 лет.

В полуфинале в эстонском Таллине, итальянцы одолели сверстников из Испании в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

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На 42-й минуте счет открыл Федерико Крочи с пенальти. На 78-й минуте ситуацию для испанцев уравнял Микель Каррерас (1:1).

В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Италии (пен. 4:2).

В финале Евро U-17 сборная Италии 7 июня встретится с Бельгией U-17 (2:1).

Чемпионат Европы 2026 U-17

Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)

Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Федерико Крочи, 42 (пен) – Микель Каррерас, 78

Незабитый пенальти: Кристиан Имга, 29 (пен)

Серия пенальти: Майанс (0:1), Корильяно (1:1), Менсия (не забил), Казагранде (2:1), Алвес (не забил), Даттило (3:1), Песке (3:2), Рокка (4:2)

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