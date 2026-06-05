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Евро U17
Италия U17
04.06.2026 20:00 – FT 1 : 1
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Испания U17
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05 июня 2026, 02:07 | Обновлено 05 июня 2026, 02:09
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Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2). Полуфинал ЧЕ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 U-17

05 июня 2026, 02:07 | Обновлено 05 июня 2026, 02:09
25
0
Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2). Полуфинал ЧЕ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Италии U-17 стала финалистом чемпионата Европы 2026 среди юношей до 17 лет.

В полуфинале в эстонском Таллине, итальянцы одолели сверстников из Испании в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 42-й минуте счет открыл Федерико Крочи с пенальти. На 78-й минуте ситуацию для испанцев уравнял Микель Каррерас (1:1).

В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Италии (пен. 4:2).

В финале Евро U-17 сборная Италии 7 июня встретится с Бельгией U-17 (2:1).

Чемпионат Европы 2026 U-17

Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)

Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Федерико Крочи, 42 (пен) – Микель Каррерас, 78

Незабитый пенальти: Кристиан Имга, 29 (пен)

Серия пенальти: Майанс (0:1), Корильяно (1:1), Менсия (не забил), Казагранде (2:1), Алвес (не забил), Даттило (3:1), Песке (3:2), Рокка (4:2)

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Mikel Urrestarazu (Испания U17).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Federico Croci (Италия U17).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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