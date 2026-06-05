Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2). Полуфинал ЧЕ. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 U-17
Сборная Италии U-17 стала финалистом чемпионата Европы 2026 среди юношей до 17 лет.
В полуфинале в эстонском Таллине, итальянцы одолели сверстников из Испании в серии пенальти (1:1, пен. 4:2).
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На 42-й минуте счет открыл Федерико Крочи с пенальти. На 78-й минуте ситуацию для испанцев уравнял Микель Каррерас (1:1).
В серии пенальти точнее оказались футболисты сборной Италии (пен. 4:2).
В финале Евро U-17 сборная Италии 7 июня встретится с Бельгией U-17 (2:1).
Чемпионат Европы 2026 U-17
Полуфинал. 4 июня. Таллин (Эстония)
Италия U-17 – Испания U-17 – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Федерико Крочи, 42 (пен) – Микель Каррерас, 78
Незабитый пенальти: Кристиан Имга, 29 (пен)
Серия пенальти: Майанс (0:1), Корильяно (1:1), Менсия (не забил), Казагранде (2:1), Алвес (не забил), Даттило (3:1), Песке (3:2), Рокка (4:2)
Видео голов и обзор матча
События матча
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