Украина может перехватить у сборной Италии талантливого полузащитника

Сборная Украины U-17 и ее наставник Александр Сытник определились с игроками, которые будут готовиться к матчам отбора чемпионата Европы 2026 года.

Среди вызванных футболистов оказался и талантливый полузащитник Никола Каппеллато, который провел уже четыре поединка за сборную Италии 2010 года рождения и забил один гол.

По информации журналиста Сергея Тищенко, пока игрок не приобрел футбольное гражданство, он может решать, за команду какой страны будет играть в официальных матчах. Старт квалификации Евро U-17 состоится осенью.

«Никола выступает в структуре «Аталанты» на позиции центрального полузащитника. Родился в Вероне, выступал за «Кьево». Затем была «Верона».

По маминой линии Каппеллато имеет украинское происхождение. Думаю, что в истории натурализации не обошлось без Андрея Шевченко, которого считают легендой в Италии.

Итальянская пресса очень высоко оценивает Каппеллато. «Аталанта» – одна из ведущих школ Италии. Поэтому появление такого футболиста в составе сборных Украины точно не будет лишним», – уверен журналист.