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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2026, 10:27 | Обновлено 04 июня 2026, 10:58
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Украина может перехватить у сборной Италии талантливого полузащитника

Никола Каппеллато должен определится, какую страну будет представлять в официальных матчах

04 июня 2026, 10:27 | Обновлено 04 июня 2026, 10:58
1230
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Украина может перехватить у сборной Италии талантливого полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Каппеллато
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Сборная Украины U-17 и ее наставник Александр Сытник определились с игроками, которые будут готовиться к матчам отбора чемпионата Европы 2026 года.

Среди вызванных футболистов оказался и талантливый полузащитник Никола Каппеллато, который провел уже четыре поединка за сборную Италии 2010 года рождения и забил один гол.

По информации журналиста Сергея Тищенко, пока игрок не приобрел футбольное гражданство, он может решать, за команду какой страны будет играть в официальных матчах. Старт квалификации Евро U-17 состоится осенью.

«Никола выступает в структуре «Аталанты» на позиции центрального полузащитника. Родился в Вероне, выступал за «Кьево». Затем была «Верона».

По маминой линии Каппеллато имеет украинское происхождение. Думаю, что в истории натурализации не обошлось без Андрея Шевченко, которого считают легендой в Италии.

Итальянская пресса очень высоко оценивает Каппеллато. «Аталанта» – одна из ведущих школ Италии. Поэтому появление такого футболиста в составе сборных Украины точно не будет лишним», – уверен журналист.

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Назван состав юношеской сборной Украины на матчи квалификации Евро-2026
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Николай Тытюк Источник: Сергей Тищенко
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Комментарии 3
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дивно буде, якщо обере зб. України. Людина народилась в Італії, мабуть цілком і повністю ототожнює себе з цією країною. Абсолютно нема ніяких стимулів, щоб грати за Україну
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Якої натуралізації, Тищенку? У Капеллато є українське громадянство з народження. Разом з італійським. 
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