Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван состав юношеской сборной Украины на матчи квалификации Евро-2026
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 15:24 | Обновлено 03 июня 2026, 15:42
253
0

Назван состав юношеской сборной Украины на матчи квалификации Евро-2026

Сборная Украины U-17 проведет два матча второго раунда отбора

03 июня 2026, 15:24 | Обновлено 03 июня 2026, 15:42
253
0
Назван состав юношеской сборной Украины на матчи квалификации Евро-2026
УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник определился с составом команды, который будет готовиться к матчам отбора Евро-2026.

В заявку команды вошел 21 игрок, а в резервный список – еще 4 исполнителя.

В рамках второго квалификационного раунда чемпионата Европы 2026 года сине-желтые в албанском городе Дуррес сыграют матчи против сборных Латвии (6 июня) и Албании (9 июня).

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Игнат Спода (Полесье Житомир), Денис Столяренко (Легия Варшава, Польша).

Защитники: Егор Онищук, Ярослав Быцик (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов (Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Артем Демчук (Маккаби Хайфа, Израиль), Данил Приходько (Полесье Житомир).

Полузащитники: Всеволод Линников (Штутгарт, Германия), Евгений Волошко, Арсений Сафонов (оба – Шахтер Донецк), Адам Гурам (Хайдук Сплит, Хорватия), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Евгений Горбатов (Александрия), Никола Каппеллато (Аталанта Бергамо, Италия), Ярослав Буравцов (Динамо Киев).

Нападающие: Олег Дзюринец, Максим Угрик (оба – Рух Львов), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша).

Резервный список

Защитники: Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Захар Онищук (Болонья, Италия).

Полузащитники: Александр Гоч (Рух Львов), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог).

По теме:
Триллер для Италии. Определены полуфинальные пары Евро-2026 U-17
Дания U17 – Италия U17, Франция U17 – Черногория U17. Смотреть онлайн LIVE
Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17
сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу U-17 Александр Сытник
Иван Чирко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Футбол | 03 июня 2026, 07:25 7
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию
Довбик поедет играть футбольный матч в Германию

«Рома» договорилась о матче против «Боруссии»

Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Теннис | 03 июня 2026, 08:12 5
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026
Стало известно, сколько заработала Свитолина на Ролан Гаррос 2026

Элина выбыла из турнира, уступив Костюк

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Футбол | 03.06.2026, 11:05
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Определены пары 1/2 финала: впервые здесь Украина
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Футбол | 03.06.2026, 09:02
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Футбол | 03.06.2026, 15:05
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Не договорились. Звездный форвард покинет Ювентус свободным агентом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 5
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
01.06.2026, 17:59 10
Теннис
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 34
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем