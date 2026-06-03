Назван состав юношеской сборной Украины на матчи квалификации Евро-2026

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник определился с составом команды, который будет готовиться к матчам отбора Евро-2026.

В заявку команды вошел 21 игрок, а в резервный список – еще 4 исполнителя.

В рамках второго квалификационного раунда чемпионата Европы 2026 года сине-желтые в албанском городе Дуррес сыграют матчи против сборных Латвии (6 июня) и Албании (9 июня).

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Игнат Спода (Полесье Житомир), Денис Столяренко (Легия Варшава, Польша).

Защитники: Егор Онищук, Ярослав Быцик (оба – Шахтер Донецк), Тимофей Паринов (Динамо Киев), Богдан Левицкий (Рух Львов), Артем Демчук (Маккаби Хайфа, Израиль), Данил Приходько (Полесье Житомир).

Полузащитники: Всеволод Линников (Штутгарт, Германия), Евгений Волошко, Арсений Сафонов (оба – Шахтер Донецк), Адам Гурам (Хайдук Сплит, Хорватия), Ярослав Кожушко (Славия Прага, Чехия), Данило Удовиченко (ЛНЗ Черкассы), Евгений Горбатов (Александрия), Никола Каппеллато (Аталанта Бергамо, Италия), Ярослав Буравцов (Динамо Киев).

Нападающие: Олег Дзюринец, Максим Угрик (оба – Рух Львов), Даниил Пилипчук (Легия Варшава, Польша).

Резервный список

Защитники: Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Захар Онищук (Болонья, Италия).

Полузащитники: Александр Гоч (Рух Львов), Иван Задоенко (Кривбасс Кривой Рог).