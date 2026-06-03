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  4. Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я хочу бросить теннис»
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 19:29 |
3007
9

Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я хочу бросить теннис»

Так давай...

03 июня 2026, 19:29 |
3007
9 Comments
Арина СОБОЛЕНКО: «Прямо сейчас я хочу бросить теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос 2026:

– Арина, это, очевидно, тяжелый момент. Какие у вас сейчас мысли и эмоции после сегодняшнего матча?

– Нет ни мыслей, ни эмоций. Прямо сейчас я просто хочу бросить теннис. Но посмотрим. Посмотрим, что будет через несколько дней. Надеюсь, мне удастся ментально вернуться в нормальное состояние.

– С вашей точки зрения, что произошло в последних десяти геймах, особенно в третьем сете?

– Думаю, во втором сете у меня были очень хорошие возможности. Я сама все испортила, а потом она вошла в игру и сыграла здорово. После второго сета я ментально не смогла восстановиться. Думаю, это была моя самая большая ошибка.

– Когда матч начал ускользать от вас, что вы пытались сделать, чтобы изменить его ход или хотя бы замедлить происходящее? Что не сработало, почему не удалось найти брейки? Для вас это был очень нехарактерный матч.

– Я даже не знаю, когда со мной в последний раз случалось такое, чтобы я проиграла десять геймов подряд. Думаю, ментально я оказалась в очень глубокой темной яме и просто не смогла вернуться в нужное состояние.

– Насколько важным фактором были условия? Сегодня был ветреный день.

– Да, это отдельный вопрос. Я не понимаю, почему крышу оставили открытой, когда был такой сумасшедший ветер.

С другой стороны, как я могу жаловаться, если почти весь матч у меня все работало нормально, а потом все просто ускользнуло? Возможно, из-за моего ментального состояния мне казалось, что условия становятся все хуже и хуже.

Но я помню, что в прошлом году на нашем матче крышу тоже оставили открытой. А на следующий день, когда были похожие условия, у мужчин ее закрыли, чтобы, как мне кажется, обеспечить лучшие условия и более качественный теннис.

Я не понимаю, почему сегодня крышу не закрыли. Даже когда я выигрывала, это был очень грязный теннис. Я не знаю, как люди вообще могли сидеть и смотреть на мою игру. Потом в какой-то момент она включилась и сыграла невероятно в этих условиях. Но для меня это все равно большой вопрос.

– Вы просили закрыть крышу?

– Нет, не просила. Мне казалось, что в этом нет необходимости.

– Какие сложности грунт и трава создают для вас? Что, на ваш взгляд, мешает вам повторить на этих покрытиях успехи, которых вы добились на харде?

– Много всего. На самом деле я отлично чувствую себя и на грунте, и на траве. Возможно, я слишком сильно концентрируюсь на том, что еще не выигрывала турниры Grand Slam на этих покрытиях. Может быть, это заставляет меня слишком много думать и в какие-то моменты делает меня слишком эмоциональной.

Мне нужно сделать шаг назад и попытаться найти решение. Я очень устала проигрывать некоторые матчи не лучшим образом только потому, что становлюсь слишком эмоциональной.

– Когда вы оказываетесь в такой ситуации и говорите, что ментально это очень сложно, чувствуете ли вы, что начинаете бороться сама с собой и не можете найти путь обратно? Как это происходит? Это ощущение, что все становится слишком тяжелым и вы уже не можете развернуть ситуацию?

– Думаю, это сочетание всего. Ты начинаешь слишком много думать, допускаешь простые ошибки, упускаешь возможности. Затем соперница на другой стороне сетки входит в игру, начинает играть агрессивнее, свободнее, почти без страха. Иногда очень тяжело удержать давление и вернуть его обратно на соперницу.

– Со стороны казалось, что этот матч в чем-то был похож на прошлогодний финал. С вашей точки зрения, в чем были сходства?

– Да, именно об этом я и говорю. Мне нужно сесть и честно подумать, что происходит у меня в голове в такие тяжелые моменты. Я достаточно опытная теннисистка. Я многое прошла и многое преодолела. Мне нужно понять ту маленькую деталь, которая иногда не работает, и, надеюсь, я смогу с этим справиться.

– Как вы чувствовали себя утром перед матчем? Были ли вы в хорошем ментальном состоянии? И был ли какой-то момент до счета 5:3, когда вы начали чувствовать, что что-то идет не так?

– Нет, я чувствовала себя отлично. Я была готова бороться, была очень мотивирована, как всегда. Я бы не сказала, что утром сделала что-то иначе. Думаю, во время матча просто наступает определенный момент, когда что-то происходит, и я теряю контроль над игрой.

– Насколько тяжелее принять это поражение, учитывая, что у вас была большая возможность пройти дальше при такой открытой сетке?

– Я не люблю легкие победы. Думаю, для меня все должно проходить через страдание, преодоление и победу. Но как вообще можно так говорить? Марта сейчас в отличной форме. Мирра играет в отличный теннис. Еще есть польская теннисистка – боюсь неправильно произнести ее имя, извините. Она тоже играет очень здорово. Так что, возможно, у меня были даже не самые большие шансы. Я не знаю, как правильно это сформулировать.

– Арина, думаю, все оценят вашу честную и очень живую реакцию на это поражение. Как вы возвращаетесь после таких разочарований? Какой у вас план на ближайшие несколько дней?

– Я не знаю. Честно, не знаю. Думаю... не знаю. Не знаю.

– Последний вопрос о невезении. У вас уже были сложные моменты в прошлом, после которых приходилось возвращаться. Делает ли это нынешнюю ситуацию еще тяжелее понимание, что вы вложили так много сил, чтобы найти путь через такие моменты, но ментальные блоки все равно иногда остаются?

– То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Думаю, в какой-то момент я разберусь с этой ситуацией и вернусь еще сильнее. Кстати, кажется, я только что поняла, как могу это преодолеть. Знаете такие комнаты, куда заходишь и просто все разбиваешь? Наверное, завтра я проведу там целый день, уничтожая вещи. Может, поможет. А может, и нет.

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Комментарии 9
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Поганому танцюристу яйки завадили)))
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+5
Ми тільки за
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+5
Бульбозавр все, кидай
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+4
Не кидай. Переходь краще до своїх в АТР
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0
Бульбазавр кидай. Усатый таракан хорошую персональную пенсию поставит
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-1
вітер в ..спину, фашистка
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-1
Ага, щас, як бульбофюрер накаже, так і буде, відробляти валюту за вкладені бабки.
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-1
Яка ганьба програла й кому?Хрю-хрю!
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-1
Надіюсь завтра дах закриють бо для Костюк це майже програш .
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-2
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