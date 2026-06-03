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Греция
03 июня 2026, 16:48 | Обновлено 03 июня 2026, 16:51
342
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Из Турции в Грецию. Все клубы, за которые играл и забивал Александр Зубков

АЕК стал третьим зарубежным клубом в карьере украинца

03 июня 2026, 16:48 | Обновлено 03 июня 2026, 16:51
342
0
Из Турции в Грецию. Все клубы, за которые играл и забивал Александр Зубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков
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29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого клуба АЕК. Сумма трансфера футболиста из «Трабзонспора» составила 4 млн евро.

В своей зарубежной карьере футболист уже успел поиграть за венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор».

Вспомним, за какие клубы (украинские и зарубежные) играл и забивал Александр Зубков (выступления за юношескую команду «Шахтера» не учитывались).

Количество матчей, сыгранных Александром Зубковым за разные клубы в своей карьере:

  • 110 – «Ференцварош»
  • 107 – «Шахтер»
  • 57 – «Трабзонспор»
  • 22 – «Мариуполь»

Количество голов, забитых Александром Зубковым за разные клубы в своей карьере:

  • 20 – «Шахтер»
  • 19 – «Ференцварош»
  • 12 – «Трабзонспор»
  • 8 – «Мариуполь»

Александр Зубков в составе сборных Украины:

  • Сборная Украины – 45 матчей, 3 гола
  • Сборная Украины U-21 – 15 матчей, 3 гола
  • Сборная Украины U-20 – 2 матча, 2 гола
  • Сборная Украины U-19 – 14 матчей, 5 голов
  • Сборная Украины U-18 – 6 матчей, 1 гол
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Александр Зубков АЕК Афины чемпионат Греции по футболу статистика сборная Украины по футболу Трабзонспор чемпионат Турции по футболу чемпионат Венгрии по футболу Ференцварош Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Мариуполь
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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