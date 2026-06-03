Из Турции в Грецию. Все клубы, за которые играл и забивал Александр Зубков

29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого клуба АЕК. Сумма трансфера футболиста из «Трабзонспора» составила 4 млн евро.

В своей зарубежной карьере футболист уже успел поиграть за венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор».

Вспомним, за какие клубы (украинские и зарубежные) играл и забивал Александр Зубков (выступления за юношескую команду «Шахтера» не учитывались).

Количество матчей, сыгранных Александром Зубковым за разные клубы в своей карьере:

110 – «Ференцварош»

107 – «Шахтер»

57 – «Трабзонспор»

22 – «Мариуполь»

Количество голов, забитых Александром Зубковым за разные клубы в своей карьере:

20 – «Шахтер»

19 – «Ференцварош»

12 – «Трабзонспор»

8 – «Мариуполь»

Александр Зубков в составе сборных Украины: