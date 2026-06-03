Из Турции в Грецию. Все клубы, за которые играл и забивал Александр Зубков
АЕК стал третьим зарубежным клубом в карьере украинца
29-летний полузащитник сборной Украины Александр Зубков стал игроком греческого клуба АЕК. Сумма трансфера футболиста из «Трабзонспора» составила 4 млн евро.
В своей зарубежной карьере футболист уже успел поиграть за венгерский «Ференцварош» и турецкий «Трабзонспор».
Вспомним, за какие клубы (украинские и зарубежные) играл и забивал Александр Зубков (выступления за юношескую команду «Шахтера» не учитывались).
Количество матчей, сыгранных Александром Зубковым за разные клубы в своей карьере:
- 110 – «Ференцварош»
- 107 – «Шахтер»
- 57 – «Трабзонспор»
- 22 – «Мариуполь»
Количество голов, забитых Александром Зубковым за разные клубы в своей карьере:
- 20 – «Шахтер»
- 19 – «Ференцварош»
- 12 – «Трабзонспор»
- 8 – «Мариуполь»
Александр Зубков в составе сборных Украины:
- Сборная Украины – 45 матчей, 3 гола
- Сборная Украины U-21 – 15 матчей, 3 гола
- Сборная Украины U-20 – 2 матча, 2 гола
- Сборная Украины U-19 – 14 матчей, 5 голов
- Сборная Украины U-18 – 6 матчей, 1 гол
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