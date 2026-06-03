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Франция
03 июня 2026, 16:16 |
1584
6

Забарный готов покинуть ПСЖ и имеет вариант в Английской Премьер-лиге

Услуги защитника сборной Украины были предложены «Ливерпулю»

03 июня 2026, 16:16 |
1584
6 Comments
Забарный готов покинуть ПСЖ и имеет вариант в Английской Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Защитник сборной Украины Илья Забарный готов покинуть французский ПСЖ – услуги футболиста были предложены английскому «Ливерпулю».

По информации источника, 23-летний украинец может воссоединиться с новым тренером «мерсисайдцев» Андони Ираолой, с которым пересекался, играя за «Борнмут»:

«Илья Забарный был предложен «Ливерпулю» через посредников в последние дни как опция для замены Ибраимы Конате! Английский клуб изучает предложение по трансферу.

«Мерсисайдцы» имеют прекрасные отзывы об украинце и хотели подписать его прошлым летом. Однако ПСЖ сделал тогда ход первым и оформил трансфер за 67 млн ​​евро.

Забарный недостаточно адаптировался в Париже и открыт к уходу из ПСЖ этим летом. Украинец работает с посредниками, которые предлагают его топ-клубам, особенно в Премьер-лиге.

Забарный с радостью присоединился бы к «Ливерпулю» и воссоединился бы с Андони Ираолой. Однако пока нет конкретных переговоров относительно потенциального трансфера.

«Ливерпуль» изучает вариант с подписанием украинца, однако не обращался в парижский клуб», – сообщил источник.

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ПСЖ Илья Забарный Ливерпуль трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Для чого Забарному кудись йти? Людина має постійну ігрову практику, величезні фінансові заохочення і врешті решт грає за команду, яка виграла Лігу чемпіонів. Загалом він має прекрасні умови для особистого росту. Успіхів Забарному!
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+1
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за сезон зіграв за ПСЖ більше ніж 30 матчів.
Для новачка це ніби і не мало.
Явних провалів не було,
але тренер хоче більшого.
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+1
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Все це поки на рівні чуток. Іраола очолив Ліверпуль і тепер Забарного сватають туди.
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0
відразу потрібно було йти в ліверпуль
але Ілля дуже хотів гшрати в одній команді з сафроновим
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-1
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