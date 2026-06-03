Забарный готов покинуть ПСЖ и имеет вариант в Английской Премьер-лиге

Защитник сборной Украины Илья Забарный готов покинуть французский ПСЖ – услуги футболиста были предложены английскому «Ливерпулю».

По информации источника, 23-летний украинец может воссоединиться с новым тренером «мерсисайдцев» Андони Ираолой, с которым пересекался, играя за «Борнмут»:

«Илья Забарный был предложен «Ливерпулю» через посредников в последние дни как опция для замены Ибраимы Конате! Английский клуб изучает предложение по трансферу.

«Мерсисайдцы» имеют прекрасные отзывы об украинце и хотели подписать его прошлым летом. Однако ПСЖ сделал тогда ход первым и оформил трансфер за 67 млн ​​евро.

Забарный недостаточно адаптировался в Париже и открыт к уходу из ПСЖ этим летом. Украинец работает с посредниками, которые предлагают его топ-клубам, особенно в Премьер-лиге.

Забарный с радостью присоединился бы к «Ливерпулю» и воссоединился бы с Андони Ираолой. Однако пока нет конкретных переговоров относительно потенциального трансфера.

«Ливерпуль» изучает вариант с подписанием украинца, однако не обращался в парижский клуб», – сообщил источник.