Забарный готов покинуть ПСЖ и имеет вариант в Английской Премьер-лиге
Услуги защитника сборной Украины были предложены «Ливерпулю»
Защитник сборной Украины Илья Забарный готов покинуть французский ПСЖ – услуги футболиста были предложены английскому «Ливерпулю».
По информации источника, 23-летний украинец может воссоединиться с новым тренером «мерсисайдцев» Андони Ираолой, с которым пересекался, играя за «Борнмут»:
«Илья Забарный был предложен «Ливерпулю» через посредников в последние дни как опция для замены Ибраимы Конате! Английский клуб изучает предложение по трансферу.
«Мерсисайдцы» имеют прекрасные отзывы об украинце и хотели подписать его прошлым летом. Однако ПСЖ сделал тогда ход первым и оформил трансфер за 67 млн евро.
Забарный недостаточно адаптировался в Париже и открыт к уходу из ПСЖ этим летом. Украинец работает с посредниками, которые предлагают его топ-клубам, особенно в Премьер-лиге.
Забарный с радостью присоединился бы к «Ливерпулю» и воссоединился бы с Андони Ираолой. Однако пока нет конкретных переговоров относительно потенциального трансфера.
«Ливерпуль» изучает вариант с подписанием украинца, однако не обращался в парижский клуб», – сообщил источник.
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