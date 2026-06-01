  4. Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать россиянина за 25 миллионов евро
01 июня 2026
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать россиянина за 25 миллионов евро

Трансфер Алексея Батракова находится под контролем спортивного директора Луиша Кампуша

Французский ПСЖ продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже определился с футболистом, который присоединится к команде Луиса Энрике.

Парижский клуб решил подписать полузащитника российского «Локомотива» Алексея Батракова, переход которого обойдется победителю Лиги чемпионов в 25 миллионов евро.

По словам агента футболиста, трансфер завершен на 95% – спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш в ближайшее время отправится в российскую столицу, чтобы уладить все детали.

В составе французской команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.

В нынешнем сезоне Батраков провел 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 29 миллионов евро.

Костюк согласился отпустить игрока Динамо, которого оценивают в 3 млн евро
Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
ПСЖ Алексей Батраков Илья Забарный Матвей Сафонов Луиш Кампуш Луис Энрике трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
буде з ким нашому забарному крім сафонова поговорити
