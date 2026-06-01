Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать россиянина за 25 миллионов евро
Трансфер Алексея Батракова находится под контролем спортивного директора Луиша Кампуша
Французский ПСЖ продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже определился с футболистом, который присоединится к команде Луиса Энрике.
Парижский клуб решил подписать полузащитника российского «Локомотива» Алексея Батракова, переход которого обойдется победителю Лиги чемпионов в 25 миллионов евро.
По словам агента футболиста, трансфер завершен на 95% – спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш в ближайшее время отправится в российскую столицу, чтобы уладить все детали.
В составе французской команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.
В нынешнем сезоне Батраков провел 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 29 миллионов евро.
🚨🚨🚨🚨 Aleksey Batrakov VA SIGNER AU PSG pour la somme de 25 millions.— 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) May 31, 2026
Luis Campos 🇵🇹 se rendra prochainement en Russie pour finaliser le transfert
L'agent Dmitry Cheltsov, a déclaré au journal Championnat, (journal russe très fiable) que le transfert était achevé à 95 %. pic.twitter.com/AVPQvNHzBg
