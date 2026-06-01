Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать россиянина за 25 миллионов евро

Французский ПСЖ продолжает активную подготовку к летнему трансферному окну и уже определился с футболистом, который присоединится к команде Луиса Энрике.

Парижский клуб решил подписать полузащитника российского «Локомотива» Алексея Батракова, переход которого обойдется победителю Лиги чемпионов в 25 миллионов евро.

По словам агента футболиста, трансфер завершен на 95% – спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш в ближайшее время отправится в российскую столицу, чтобы уладить все детали.

В составе французской команды выступает российский вратарь Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.

В нынешнем сезоне Батраков провел 36 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 29 миллионов евро.