Рома нашла Довбику новый клуб. Произошло неожиданное

«Рома» продолжает искать варианты будущего для нападающего сборной Украины Артема Довбика.

По информации итальянских СМИ, одним из вариантов является обмен футболистами. Подобная идея уже обсуждалась с «Аталантой» в отношении Джанлуки Скамакки, однако неожиданно для римлян бергамский клуб не проявил готовности к сделке.

Другим вариантом называется полноценный трансфер игрока. Футболист уже выставлен на трансферный рынок. Столичный клуб оценивает его в 20-25 миллионов евро.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.