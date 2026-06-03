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  4. Рома нашла Довбику новый клуб. Произошло неожиданное
Италия
03 июня 2026, 20:28 |
938
0

Рома нашла Довбику новый клуб. Произошло неожиданное

Артема хотели обменять в «Аталанту»

03 июня 2026, 20:28 |
938
0
Рома нашла Довбику новый клуб. Произошло неожиданное
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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«Рома» продолжает искать варианты будущего для нападающего сборной Украины Артема Довбика.

По информации итальянских СМИ, одним из вариантов является обмен футболистами. Подобная идея уже обсуждалась с «Аталантой» в отношении Джанлуки Скамакки, однако неожиданно для римлян бергамский клуб не проявил готовности к сделке.

Другим вариантом называется полноценный трансфер игрока. Футболист уже выставлен на трансферный рынок. Столичный клуб оценивает его в 20-25 миллионов евро.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

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Артем Довбик Рома Рим Аталанта Джанлука Скамакка трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Voce Giallorossa
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