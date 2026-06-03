Рома нашла Довбику новый клуб. Произошло неожиданное
Артема хотели обменять в «Аталанту»
«Рома» продолжает искать варианты будущего для нападающего сборной Украины Артема Довбика.
По информации итальянских СМИ, одним из вариантов является обмен футболистами. Подобная идея уже обсуждалась с «Аталантой» в отношении Джанлуки Скамакки, однако неожиданно для римлян бергамский клуб не проявил готовности к сделке.
Другим вариантом называется полноценный трансфер игрока. Футболист уже выставлен на трансферный рынок. Столичный клуб оценивает его в 20-25 миллионов евро.
Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.
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