Легенда Ромы – о ситуации с Довбиком: «Я этого боюсь»

Легенда Ромы Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского форварда Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.

«Боюсь, что «Роме», когда ей удастся найти место для Довбика, тоже придется платить ему половину зарплаты», – заявил бывший футболист в эфире Radio Radio.

В текущем сезоне Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с римлянами рассчитан до 2029 года.

Пруццо сыграл в составе «Ромы» 315 матчей и забил 138 голов. В списке лучших бомбардиров в истории римского клуба он занимает второе место, уступая только Франческо Тотти (307 голов).

Сообщалось, что «Рома» официально не выставляла Довбика на трансфер.