Источник: Рома не выставляла Довбика на трансфер, он может остаться в Риме

Будущее украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика остается неопределенным, сообщает Il Corriere dello Sport.

По информации источника, клуб из столицы Италии не намерен любой ценой продавать 28-летнего нападающего, и его официально не выставляли на трансфер. Однако и то, что Довбик останется в Риме, также не гарантировано.

Отмечается, что руководство «Ромы» будет готово отпустить украинца только при условии получения действительно привлекательного предложения к нему, которое будет соответствовать реальной стоимости игрока.

Сообщалось, что Довбику найшли новый клуб в Италии.