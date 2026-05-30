Источник: Рома не выставляла Довбика на трансфер, он может остаться в Риме
Будущее украинского нападающего остается неопределенным
Будущее украинского форварда римской «Ромы» Артема Довбика остается неопределенным, сообщает Il Corriere dello Sport.
По информации источника, клуб из столицы Италии не намерен любой ценой продавать 28-летнего нападающего, и его официально не выставляли на трансфер. Однако и то, что Довбик останется в Риме, также не гарантировано.
Отмечается, что руководство «Ромы» будет готово отпустить украинца только при условии получения действительно привлекательного предложения к нему, которое будет соответствовать реальной стоимости игрока.
Сообщалось, что Довбику найшли новый клуб в Италии.
