«Мы попробуем его предложить». Довбику нашли новый клуб в Италии

Итальянская журналистка Франческа Феррацца прокомментировала слухи о возможном приходе в «Рому» бывшего спортивного директора «Аталанты» Тони Д'Амико.

«Аталанта» ожидает звонка от «Ромы» как знак вежливости, который, возможно, она уже получила, потому что «Рома» интересовалась им еще до того, как он расторг контракт с клубом из Бергамо. Я думаю, что Массару уволят до этих выходных, а затем, после звонка в «Аталанту», объявят о Д'Амико...

Это просто знак вежливости: надо поддерживать хорошие отношения, особенно если хочешь подписать Скамакку или продать кого-то им... Возможно, мы попытаемся предложить Сарри (который должен возглавить «Аталанту» – прим.) Артема Довбика», – сказала Феррацца в эфире Tele Radio Stereo.

Ранее в Италии назвали два варианта будущего Довбика.