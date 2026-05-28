«Это было бы здорово». В Италии назвали два варианта будущего Довбика

Итальянская журналистка Кьяра Чиотти поделилась мнением по поводу будущего украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Мне показалось, что Гасперини по сравнению с Фергюсоном больше ценит Довбика. Думаю, в случае с Довбиком трансфер – это финансовый вопрос, учитывая, что он не добился больших успехов.

Однако, если удастся продать его и подписать Скамакку, это будет прекрасно. Но если сделать Ваза и Довбика дублерами Малена, то все будет хорошо», – заявила Чиотти в эфире Radio Romanista.

Сообщалось, что Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро.