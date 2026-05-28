  4. «Это было бы здорово». В Италии назвали два варианта будущего Довбика
28 мая 2026, 15:16
«Это было бы здорово». В Италии назвали два варианта будущего Довбика

Кьяра Чиотти – о ситуации украинского нападающего в Роме

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская журналистка Кьяра Чиотти поделилась мнением по поводу будущего украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Мне показалось, что Гасперини по сравнению с Фергюсоном больше ценит Довбика. Думаю, в случае с Довбиком трансфер – это финансовый вопрос, учитывая, что он не добился больших успехов.

Однако, если удастся продать его и подписать Скамакку, это будет прекрасно. Но если сделать Ваза и Довбика дублерами Малена, то все будет хорошо», – заявила Чиотти в эфире Radio Romanista.

Сообщалось, что Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро.

Бокс | 28 мая 2026, 10:00 7
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
Футбол | 28.05.2026, 15:51
Бокс | 28.05.2026, 07:02
Футбол | 28.05.2026, 08:29
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал
Безумная разница с Кривбассом. Известна зарплата Мендосы в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
