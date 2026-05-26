Источник: Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро
Римский клуб может обменять украинца в Фиорентину
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает asromalive.it.
Клуб из столицы Италии заинтересован в подписании нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро.
Для «Ромы» такая покупка является весьма дорогостоящей, поэтому она может рассмотреть другой сценарий — предложить «Фиорентине» за ее игрока 20 миллионов евро и включить в сделку украинца.
Сообщалось, что на Довбика есть четыре претендента.
