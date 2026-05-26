Источник: Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро

26 мая 2026, 17:31
Римский клуб может обменять украинца в Фиорентину

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Фиорентине», сообщает asromalive.it.

Клуб из столицы Италии заинтересован в подписании нападающего «Фиорентины» Мойзе Кина, трансфер которого оценивается в 45 миллионов евро.

Для «Ромы» такая покупка является весьма дорогостоящей, поэтому она может рассмотреть другой сценарий — предложить «Фиорентине» за ее игрока 20 миллионов евро и включить в сделку украинца.

Сообщалось, что на Довбика есть четыре претендента.

