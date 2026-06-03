Рома вынесла окончательный вердикт по Артему Довбику

Итальянская «Рома» планирует серьезные изменения в атакующей линии, и под вопросом оказалось будущее украинского нападающего Артема Довбика.

По информации итальянских СМИ, руководство клуба вместе с новым тренерским штабом рассматривает вариант перестройки нападения и уже ищет нового центрального нападающего под тактические требования команды.

Сообщается, что Довбик входит в список игроков, чей трансфер не исключается. В клубе готовы рассмотреть предложения по украинцу, если они будут соответствовать финансовым ожиданиям. Несмотря на статус важного игрока, его роль в будущем проекте остается неопределенной. Имя Довбика пользуется популярностью среди ряда иностранных клубов.

«Рома» также оценивает ситуацию с другими нападающими и параллельно работает над подписанием нового форварда, который должен стать ключевой фигурой в атаке.

Решение по составу линии нападения планируют принять в ближайшие недели, когда трансферный рынок наберет обороты.