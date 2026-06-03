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  4. Рома вынесла окончательный вердикт по Артему Довбику
Италия
03 июня 2026, 05:32 |
1284
3

Рома вынесла окончательный вердикт по Артему Довбику

Украинца продадут, если поступит интересное предложение

03 июня 2026, 05:32 |
1284
3 Comments
Рома вынесла окончательный вердикт по Артему Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская «Рома» планирует серьезные изменения в атакующей линии, и под вопросом оказалось будущее украинского нападающего Артема Довбика.

По информации итальянских СМИ, руководство клуба вместе с новым тренерским штабом рассматривает вариант перестройки нападения и уже ищет нового центрального нападающего под тактические требования команды.

Сообщается, что Довбик входит в список игроков, чей трансфер не исключается. В клубе готовы рассмотреть предложения по украинцу, если они будут соответствовать финансовым ожиданиям. Несмотря на статус важного игрока, его роль в будущем проекте остается неопределенной. Имя Довбика пользуется популярностью среди ряда иностранных клубов.

«Рома» также оценивает ситуацию с другими нападающими и параллельно работает над подписанием нового форварда, который должен стать ключевой фигурой в атаке.

Решение по составу линии нападения планируют принять в ближайшие недели, когда трансферный рынок наберет обороты.

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Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко Источник: Voce Giallorossa
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Та пох куди , закінчуйте цей вже серіал 
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Так вже була інформація про цікавість з боку "Тоттенхем"! 
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