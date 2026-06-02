Металлург – Буковина – 0:4. Разгром от чемпиона. Видео голов и обзор матча

В Черновцах состоялся заключительный поединок 30-го тура Первой лиги. «Металлург» Запорожье в качестве номинального хозяина поля принимал «Буковину» и потерпел разгромное поражение от чемпиона.

Поединок должен был пройти в Запорожье. Но по взаимной договоренности сторон игру перенесли в Черновцы.

«Буковина» начала поединок достаточно. Уже на второй минуте Виталий Кольцов пробил в перекладину.

Счет номинальные гости открыли на 20-й минуте. Максим Войтиховский вырвался в свободную зону и реализовал выход один на один.

На 30-й минуте «Буковина» увеличила преимущество в счете. Иван Тищенко пробил мимо вратаря, а игрок «Металлурга» Максим Ворона переправил за линию уже катившийся в ворота мяч.

Во втором тайме «Буковина» играла по счету. И на 74-й минуте Виталий Кольцов дальним ударом из-за пределов штрафной отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.

На этом чемпион не остановился. На 83-й минуте забил Даниил Гончарук.

Первая лига. 30-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 2 июня

«Металлург» (Запорожье) – «Буковина» (Черновцы) – 0:4

Голы: Войтиховский, 20, Ворона, 30 (автогол), Кольцов, 74, Гончарук, 83

