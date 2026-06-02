Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург – Буковина – 0:4. Разгром от чемпиона. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Металлург Зп
02.06.2026 13:00 – FT 0 : 4
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
02 июня 2026, 15:41 |
183
0

Металлург – Буковина – 0:4. Разгром от чемпиона. Видео голов и обзор матча

«Буковина» завершила чемпионат уверенной победой над аутсайдером

02 июня 2026, 15:41 |
183
0
Металлург – Буковина – 0:4. Разгром от чемпиона. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В Черновцах состоялся заключительный поединок 30-го тура Первой лиги. «Металлург» Запорожье в качестве номинального хозяина поля принимал «Буковину» и потерпел разгромное поражение от чемпиона.

Поединок должен был пройти в Запорожье. Но по взаимной договоренности сторон игру перенесли в Черновцы.

«Буковина» начала поединок достаточно. Уже на второй минуте Виталий Кольцов пробил в перекладину.

Счет номинальные гости открыли на 20-й минуте. Максим Войтиховский вырвался в свободную зону и реализовал выход один на один.

На 30-й минуте «Буковина» увеличила преимущество в счете. Иван Тищенко пробил мимо вратаря, а игрок «Металлурга» Максим Ворона переправил за линию уже катившийся в ворота мяч.

Во втором тайме «Буковина» играла по счету. И на 74-й минуте Виталий Кольцов дальним ударом из-за пределов штрафной отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.

На этом чемпион не остановился. На 83-й минуте забил Даниил Гончарук.

Первая лига. 30-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 2 июня

«Металлург» (Запорожье) – «Буковина» (Черновцы) – 0:4

Голы: Войтиховский, 20, Ворона, 30 (автогол), Кольцов, 74, Гончарук, 83

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Буковина).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Кольцов (Буковина).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
24’
Назар Байда (Металлург Зп) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Буковина).
По теме:
Шищенко про усиление Буковины в УПЛ: «Будут и украинцы, и легионеры»
Василий КАЮК: «Какая гарантия того, что с ним ЛНЗ стали бы чемпионами?»
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Полесья продолжит карьеру в чемпионате Израиля
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Виталий Кольцов Иван Тищенко Максим Войтиховский Даниил Гончарук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Футбол | 01 июня 2026, 22:08 1
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»

Лорен Перрен – о конкуренции украинца с Маркиньосом

Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Футбол | 02 июня 2026, 10:07 13
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку
Динамо получит усиление из Европы. Футболист, который нужен Костюку

Джастин Лонвейк вернется в Киев, чтобы пройти медосмотр и присоединиться к команде

ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Футбол | 02.06.2026, 16:27
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Прощание Мане и Кулибали. Известна заявка Сенегала на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 8
Бокс
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем