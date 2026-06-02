Металлург – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июня в 13:00 проходит заключительный матч последнего, 30-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

В последнем матче регулярного сезона 2 июня сыграют Металлург Запорожье и Буковина Черновцы.

По итогам чемпионата Буковина (78 очков) и Черноморец (65) поднялись в классе и в следующем сезоне будут выступать в УПЛ.

В переходных матчах за путевки в УПЛ 5 и 9 июня сыграют: Кудровка – Агробизнес, Александрия – Левый Берег.

Первую лигу покинут полтавская Ворскла, не получившая лицензию на следующий сезон, Подолье Хмельницкий и Металлург Запорожье.

Из Второй лиги поднимутся Куликов-Белка и Локомотив Киев, а также ожидают официальных решений Колос-2 и Полесье-2.

Металлург в случае победы может опередить Подолье и подняться на предпоследнее, 15-е место. Это может иметь значение, если появится вакансия в Первой лиге перед началом следующего сезона.

Первая лига. 30-й тур, 2 июня 2026

13:00. Металлург Запорожье – Буковина Черновцы

