Первая лига. Чемпион завершил сезон уверенной победой

02 июня 2026, 14:54 | Обновлено 02 июня 2026, 15:43
Поединок «Металлург» Запорожье – «Буковина» завершился со счетом 0:4

Во вторник, 2 июня, в Черновцах прошел заключительный поединок 30-го тура Первой лиги. «Металлург» Запорожье в качестве номинального хозяина поля принимал «Буковину».

Поединок должен был пройти в Запорожье. Но по взаимной договоренности сторон игру перенесли в Черновцы.

«Буковина» досрочно обеспечила себе чемпионство. «Металлург» вылетел во Вторую лигу. Однако в случае победы запорожский клуб мог подняться в турнирной таблице на одну строчку и не закончить сезон на последнем месте.

«Буковина» активно начала поединок. На второй минуте Виталий Кольцов пробил в перекладину.

Счет номинальные гости открыли на 20-й минуте. Максим Войтиховский реализовал выход один на один.

На 24-й минуте «Металлург» остался в меньшинстве. Голкипер запорожского клуба Назар Байда за пределами штрафной сбил Дмитрия Шинкаренко, за что и получил от арбитра красную карточку.

И уже на 30-й минуте «Буковина» использовала численное преимущество. Иван Тищенко пробил мимо вратаря, а игрок «Металлурга» Максим Ворона переправил за линию уже катившийся в ворота мяч.

После перерыва «Буковина» играла по счету. А на 74-й минуте Виталий Кольцов дальним ударом из-за пределов штрафной отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.

На этом чемпион не остановился. На 83-й минуте забил Даниил Гончарук.

Первая лига. 30-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 2 июня

«Металлург» (Запорожье) – «Буковина» (Черновцы) – 0:4

Голы: Войтиховский, 20, Тищенко, 30, Кольцов, 74, Гончарук, 83

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Гончарук (Буковина).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Кольцов (Буковина).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тищенко (Буковина).
24’
Назар Байда (Металлург Зп) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Буковина).
