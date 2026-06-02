Первая лига. Чемпион завершил сезон уверенной победой
Поединок «Металлург» Запорожье – «Буковина» завершился со счетом 0:4
Во вторник, 2 июня, в Черновцах прошел заключительный поединок 30-го тура Первой лиги. «Металлург» Запорожье в качестве номинального хозяина поля принимал «Буковину».
Поединок должен был пройти в Запорожье. Но по взаимной договоренности сторон игру перенесли в Черновцы.
«Буковина» досрочно обеспечила себе чемпионство. «Металлург» вылетел во Вторую лигу. Однако в случае победы запорожский клуб мог подняться в турнирной таблице на одну строчку и не закончить сезон на последнем месте.
«Буковина» активно начала поединок. На второй минуте Виталий Кольцов пробил в перекладину.
Счет номинальные гости открыли на 20-й минуте. Максим Войтиховский реализовал выход один на один.
На 24-й минуте «Металлург» остался в меньшинстве. Голкипер запорожского клуба Назар Байда за пределами штрафной сбил Дмитрия Шинкаренко, за что и получил от арбитра красную карточку.
И уже на 30-й минуте «Буковина» использовала численное преимущество. Иван Тищенко пробил мимо вратаря, а игрок «Металлурга» Максим Ворона переправил за линию уже катившийся в ворота мяч.
После перерыва «Буковина» играла по счету. А на 74-й минуте Виталий Кольцов дальним ударом из-за пределов штрафной отправил в ворота «Металлурга» третий мяч.
На этом чемпион не остановился. На 83-й минуте забил Даниил Гончарук.
Первая лига. 30-й тур. Черновцы, стадион «Буковина». 2 июня
«Металлург» (Запорожье) – «Буковина» (Черновцы) – 0:4
Голы: Войтиховский, 20, Тищенко, 30, Кольцов, 74, Гончарук, 83
