  4. Во второй раз со времен независимости. Чехия объявила состав на ЧМ-2026
01 июня 2026, 12:32 | Обновлено 01 июня 2026, 12:35
Европейская сборная выйдет на свой второй мундиаль

Сборная Чехии по футболу определилась со списком из 26 игроков, которые отправятся на чемпионат мира 2026, который пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Большинство заявки составили игроки местного чемпионата, в частности клуба «Славия». Всего с чемпионата Чехии было вызвано 17 футболистов.

«Наверное, это самый тяжелый момент в моей тренерской карьере. Нам пришлось сообщить трем игрокам, что они с нами не полетят. Это было после долгих дискуссий, мы взвешивали все «за» и «против».

Все игроки, которые находились в наших размышлениях относительно этого болезненного решения, бились как львы за своё место под солнцем. Кому-то это должно было не повезти. Все проявили себя, включая Адама Гложека», – сказал главный тренер Мирослав Коупек.

С момента провозглашения независимости Чехия примет участие лишь во втором чемпионате мира. Впервые как отдельное государство чешская сборная сыграла на мундиале в 2006 году.

На чемпионате мира 2026 сборная Чехии выступит в группе A, где сыграет против Мексики, ЮАР и Южной Кореи.

Заявка сборной Чехии на ЧМ-2026:

Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).

Защитники: Владимир Цоуфал, Робин Гранач (оба – «Хоффенхайм»), Давид Доудера, Томаш Голеш, Давид Юрасек, Штепан Халоупек, Давид Зима (все – «Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»).

Полузащитники: Владимир Дарида («Градец-Кралове»), Лукаш Провод, Михал Садилек (оба – «Славия»), Гуго Сохурек («Спарта»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Александр Сойка, Лукаш Черв, Денис Вишинский (все – «Виктория»).

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры, Моймир Хитил (оба – «Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

