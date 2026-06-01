«Феерить рано, но настроение улучшилось». Федорчук – о матче во Вроцлаве

Вчера, 31 мая во Вроцлаве сборная Украины победила команду Польши в товарищеском матче со счетом 2:0. Это был первый поединок «сине-желтых» под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

Насколько удался дебют для итальянского специалиста сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный наставник, футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, вы остались удовлетворены увиденным во Вроцлаве в исполнении сборной Украины?

– Да. Появилось что-то новое, свежее. Мне понравился подход опытных футболистов к этому поединку. Они выкладывались по максимуму. Чувствовалось, что есть понимание того, что хочет от них главный тренер. Контакт наставника и игроков перед матчем был тесным. Было все гармонично. Я даже и не припомню, чтобы кто-то так уверенно стартовал из бывших тренеров сборной Украины. Я не акцентирую внимание на качестве игры, а говорю, о настроении, об отношении футболистов к процессу. Приведу простой пример, когда в самом конце поединка три наших игрока отбирали мяч у соперника, они его просто выгрызали. Приятно на такое смотреть.

– Вы ожидали увидеть такие короткие перепасовки от нашей команды, мяч, словно на тренировке прилипал к ногам.

– Теоретически этого можно было ожидать, это стиль игры Ярмоленко, Судакова, Цыганкова, Шапаренко. Все друг друга знают, давно вместе играют. Стеночка, это, когда ты хорошо понимаешь партнера.

Впрочем, нельзя не обратить внимания и на проблемы. Мне очень не понравилась игра Романчука, разочаровал Судаков, хотелось большего от пары полузащитников Назарина-Очеретько. Удивил и Матвиенко своей невнимательностью, опытному защитнику явно не хватало концентрации.

– А кого бы вы отметили со знаком плюс?

– Трубина, Миколенко, который очень серьезно настроился на игру. У меня сложилось впечатление, что Виталий продолжает выступать в АПЛ (улыбается). Естественно, понравился Цыганков. Он фактически не ошибался. Безусловно, нельзя не отметить и Ярмоленко с Яремчуком.

– Ярмоленко, за отведенное ему время отыграл, как мастер?

– Андрей немало ошибался в таких несвойственных для него ситуациях. Но там где все получалось, было приятно смотреть на этого исполнителя. Как не вспомнить его передачу шведой, когда гол не засчитали из-за офсайда. Это шедеврально, единицы смогут отдать такой пас. Мне до сих пор не понятно, почему такого футболиста долгий период времени не вызывали в сборную.

– Тем не менее, кто для вас, так сказать, Лев матча?

– Думаю, Цыганков. Как я уже сказал, Виктор практически не ошибался, при этом поучаствовал в двух забитых мячах. Но где-то рядом с ним был и Миколенко, его заряженность на борьбу все 90 минут просто поражала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

– По первому матчу можно сказать, что Мальдера и не покидал тренерский штаб сборной Украины.

– Изначально я был против приглашения иностранца, не важно, Мальдера это или кто-то другой. Мне понравилось, как мудро поступил наставник. В этом матче он помог многим футболистам. Трубин сидит на чемоданах, и он классно отыграл. Яремчук – аналогично. И Цыганков вот-вот может уйти из «Жирону». Мальдера дал им возможность продемонстрировать свой потенциал, вес они старались отплатить за эту тренеру. А это очень важно перед открытием трансферного окна. Это шанс для футболистов. Это пас наставника. Так и закладываются отношения.

– Эти эмоции, заряженность спишем на дебют Мальдеры или есть надежда, что такое желание будет и дальше присутствовать в игре сборной Украины?

– Нам нужно готовиться к разным матчам, и неудачным также. Но я могу сказать, что за две недели работы все пока складывается положительно. Мы видим поведение наставника, его коммуникация с прессой, он открыт. Это полная противоположность предыдущему тренерскому штабу. Очень важен не сам результат, а как ты его добиваешься. Тогда у болельщиков будет уверенность, что что-то измениться к лучшему. Закрытость порождала дурные мысли, это раздражало и бесило многих. Конечно, еще рано феерить, но настроение заметно улучшилось.