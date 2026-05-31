Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это неуважение к футболисту». Безус – об игре Ярмоленко в сборной
Сборная УКРАИНЫ
31 мая 2026, 16:40 |
2144
1

«Это неуважение к футболисту». Безус – об игре Ярмоленко в сборной

Бывший партнер не понимает, почему лидера «Динамо» так долго не вызывали в национальную команду

31 мая 2026, 16:40 |
2144
1 Comments
«Это неуважение к футболисту». Безус – об игре Ярмоленко в сборной
УАФ. Андрей Ярмоленко

Сегодня, 31 мая сборная Украины проведет свой первый матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. В этой игре на поле может выйти 36-летний Андрей Ярмоленко, который больше года не был востребован в главной команде страны. По этому поводу высказался экс-партнер полузащитника по «Динамо» и национальной дружине Роман Безус.

– Это знаковое событие для украинского футбола, – сказал Роман в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Если мы смотрим примеры других сборных, пусть и не топовых, то, к примеру, Эдин Джеко и в 40 лет постоянно приглашается в национальную команду Боснии и Герцеговины. Это потому что он лучший. Да, форвард уже не тот, что был пять-семь лет тому назад, но он по-прежнему полезен и дает результат. Также считаю, и с Ярмоленко. Скажу больше, на мой взгляд, и Коноплянку рано списали со счетов. Женя еще мог бы делиться своим опытом с молодежью. Тот же Стеван Йоветич сейчас капитан и лидер сборной Черногории в свои 36 лет. У нас была ментальность заглядывать в паспорт футболиста. Может, сейчас мы от нее уйдем (улыбается). На мой взгляд, если игрок заслуживает свой игрой на вызов в сборную, он обязательно должен быть в команде, несмотря на возраст.

– Как ты объяснишь ситуацию, когда в отборочном матче плей-офф Лиги наций, проигрывая Бельгии – 0:3 Ярмоленко выпустили на одну минуту?
– Для меня это неуважение к футболисту такого уровня. Не знаю, может, когда я стану тренером, изменю свое мнение. Да, футболист должен спокойно к этому относиться и отдаваться полностью за отведенное время, что Андрей и делал, но со стороны простого болельщика, мне кажется, что это было неправильное решение наставника. Я не знаю, почему получилась такая ситуация, но лучше уже выпустить молодого футболиста, дать ему шанс дебютировать. Он был бы счастлив, как и его клубный тренер, как и его болельщики.

По теме:
Объявлен стартовый состав Польши на матч с Украиной. Где Левандовски?
Букмекеры выбрали фаворита товарищеского матча Польша – Украина
Экс-игрок Динамо выбрал победителя матча между Украиной и Польшей
Роман Безус сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Андреа Мальдера Эдин Джеко Стеван Йоветич Евгений Коноплянка
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Футбол | 31 мая 2026, 10:28 27
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала

«Канониры» – идеальные злодеи. Заслужили победу

Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 31 мая 2026, 07:59 1
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

Швейцария и Финляндия сыграют за золото

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Бокс | 31.05.2026, 06:44
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Футбол | 31.05.2026, 16:11
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Экс-игрок сборной Украины рассказал, какой стиль ждет от Мальдеры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Это неуважение к украинцам вызвать в сборную ленивое ходячее полено. При уважаемом Маркевиче такой куйни не было б...
Ответить
0
Популярные новости
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 1
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 6
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 9
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
30.05.2026, 02:32
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/8 финала Ролан Гаррос 2026
29.05.2026, 23:09 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем