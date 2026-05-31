«Это неуважение к футболисту». Безус – об игре Ярмоленко в сборной

Сегодня, 31 мая сборная Украины проведет свой первый матч под руководством итальянского наставника Андреа Мальдеры. В этой игре на поле может выйти 36-летний Андрей Ярмоленко, который больше года не был востребован в главной команде страны. По этому поводу высказался экс-партнер полузащитника по «Динамо» и национальной дружине Роман Безус.

– Это знаковое событие для украинского футбола, – сказал Роман в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Если мы смотрим примеры других сборных, пусть и не топовых, то, к примеру, Эдин Джеко и в 40 лет постоянно приглашается в национальную команду Боснии и Герцеговины. Это потому что он лучший. Да, форвард уже не тот, что был пять-семь лет тому назад, но он по-прежнему полезен и дает результат. Также считаю, и с Ярмоленко. Скажу больше, на мой взгляд, и Коноплянку рано списали со счетов. Женя еще мог бы делиться своим опытом с молодежью. Тот же Стеван Йоветич сейчас капитан и лидер сборной Черногории в свои 36 лет. У нас была ментальность заглядывать в паспорт футболиста. Может, сейчас мы от нее уйдем (улыбается). На мой взгляд, если игрок заслуживает свой игрой на вызов в сборную, он обязательно должен быть в команде, несмотря на возраст.

– Как ты объяснишь ситуацию, когда в отборочном матче плей-офф Лиги наций, проигрывая Бельгии – 0:3 Ярмоленко выпустили на одну минуту?

– Для меня это неуважение к футболисту такого уровня. Не знаю, может, когда я стану тренером, изменю свое мнение. Да, футболист должен спокойно к этому относиться и отдаваться полностью за отведенное время, что Андрей и делал, но со стороны простого болельщика, мне кажется, что это было неправильное решение наставника. Я не знаю, почему получилась такая ситуация, но лучше уже выпустить молодого футболиста, дать ему шанс дебютировать. Он был бы счастлив, как и его клубный тренер, как и его болельщики.