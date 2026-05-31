«Для Мальдеры это не помеха». Безус – о первом матче сборной Украины

Сегодня, 31 мая сборная Украины проведет свой первый матч под руководством нового главного тренера. Во Вроцлаве подопечные Андреа Мальдеры сыграют товарищеский матч с Польшей.

Своими ожиданиями от этого поединка с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник «сине-желтых» Роман Безус, который выступал за национальную команду под руководством Андрея Шевченко, когда одним из его помощников был Мальдера.

– Роман, сегодня состоится дебютный поединок сборной Украины под руководством Андрея Мальдера. Есть оптимизм накануне игры?

– Тяжело что-то прогнозировать. Но будет очень интересно посмотреть на новые идеи в исполнении нашей команды. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что за несколько дней новому наставнику не так просто будет воплотить в жизнь все свои наработки. Будем надеяться, что сборная будет играть с эмоциями, несмотря на то, что это конец сезона и товарищеская игра.

– Ты сказал об эмоциях. Их не хватило «сине-желтым» в отборочном матче плей-офф ЧМ-2026 против Швеции под руководством Сергея Реброва?

– Эмоций в том числе. Но я не думаю, что там дело было только в этом. Нужно копать глубже. Но это футбол, не все, к сожалению, зависит лишь от одной команды.

– В целом, сможет ли Андрея Мальдера дать новый толчок сборной Украины?

– Я искренне надеюсь, что итальянскому специалисту удастся достичь наивысших результатов, насколько это возможно. Я рад, что сборную возглавил этот наставник.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера и Роберто Де Дзерби

– Ты играл под руководством Андрея Шевченко, когда ему помогал Андрея Мальдера. Что входило в обязанности итальянца?

– Тяжело сказать, что играл (смеется), чаще выходил на замены, тем не менее, в процессе участвовал. Андрея больше отвечал за тактические наработки, анализ соперника. С уверенностью могу сказать, что Мальдера открыл много нового не только для футболистов, которые начали по-другому смотреть на тактические моменты, но и для тренеров молодежных и юношеских сборных, с которыми он общался. И его работа с Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе» показывала, что этот специалист находится на топ-уровне.

Помню, приходишь на завтрак в гостинице, а Мальдера уже сидит с планшетом, что-то анализирует, смотрит игру. С ужина уходишь, а он снова работает с видеоматериалами (улыбается). Опять же, когда у нас был тактические занятия, все проходило по-новому, как он все объяснял, рисовал. Интересно было и полезно. Для меня это был наилучший подобный опыт за всю карьеру.

– Он эмоциональный наставник?

– Уравновешенный. Он умеет контролировать эмоции.

– Данный специалист не обладает опытом самостоятельной работы. Это может ему помешать?

– Думаю и верю, что нет. В клубе, считаю, было бы сложнее. В сборной с футболистами наставник больше работает на дистанции, что хорошо подходит этому специалисту, поскольку он хорошо изучает потенциал футболистов, анализирует. Во время сбора не так много времени, чтобы подогнать физическое состояние игроков, многое зависит от настроя и тактики. А он в этом аспекте ас. Андреа все доходчиво объясняет, поэтому к нему будет уважение от игроков. Конечно, многое, если не все зависит от результата, тем не менее, не думаю, что для Мальдеры станет помехой то, о чем ты спросил (улыбается).

– Какой футбол будет прививать своим подопечным новый наставник?

– Думаю, это будет интересный, атакующий футбол, построенный на контроле мяча не только на своей половине и в центре поля, но и, чтобы быстро доходить до штрафной соперника, при этом, не забывая, что на ударную позицию игрока атаки можно вывести через две-три передачи.

– То есть, Украина постарается действовать с позиции силы?

– Да. И это не важно, с каким соперником предстоит сыграть. К примеру, в победном матче отборочного турнира ЧЕ-2020 против Сербии (5:0), была большая заслуга Андрея Мальдеры. Можно вспомнить игру того же отбора против Португалии (0:0) или в поединок с Испанией в Лиге наций (1:0), когда соперник не дает тебе шанса действовать первым номером, и здесь нужно правильно выбрать тактику на игру. И с этим проблем у нашей команды не будет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

– После годичного перерыва в сборную был вызван твой кум Андрей Ярмоленко. Это знаковое событие для украинского футбола?

– Без сомнения. Если мы смотрим примеры других сборных, пусть и не топовых, то, к примеру, Эдин Джеко и в 40 лет постоянно приглашается в национальную команду Боснии и Герцеговины. Это потому что он лучший. Да, форвард уже не тот, что был пять-семь лет тому назад, но он по-прежнему полезен и дает результат. Также считаю, и с Ярмоленко. Скажу больше, на мой взгляд, и Коноплянку рано списали со счетов. Женя еще мог бы делиться своим опытом с молодежью. Тот же Стеван Йоветич сейчас капитан и лидер сборной Черногории в свои 36 лет. У нас была ментальность заглядывать в паспорт футболиста. Может, сейчас мы от нее уйдем (улыбается). На мой взгляд, если игрок заслуживает свой игрой на вызов в сборную, он обязательно должен быть в команде, несмотря на возраст.

– Можно ли ждать Ярмоленко и в официальных матчах осенью, или это будет его лебединая песня?

– Несмотря на то, что Андрей мой кум, скажу откровенно. Мы давненько с ним, можно сказать, плотно не общались, поэтому я не владею информацией в полной мере. Не знаю, на каких условиях он продлил контракт с «Динамо», но если он и дальше будет демонстрировать футбол хорошего уровня, я не считаю, что для Андрея это могут последние матчи за национальную команду. Зная этого человека, уверен, что он сам скажет, когда поймет, что не тянет в сборной. Ярмоленко не будет приезжать, чтобы отбывать номер. Пока же полузащитник один из лучших в Премьер-лиге, в этом у меня сомнений нет.

УАФ. Андрей Ярмоленко

– Как ты объяснишь ситуацию, когда в отборочном матче плей-офф Лиги наций, проигрывая Бельгии – 0:3 Ярмоленко выпустили на одну минуту?

– Для меня это неуважение к футболисту такого уровня. У меня, кстати, пару раз подобная ситуация случалась и в моей команде (смеется). Не знаю, может, когда я стану тренером, изменю свое мнение. Да, футболист должен спокойно к этому относиться и отдаваться полностью за отведенное время, что Андрей и делал, но со стороны простого болельщика, мне кажется, что это было неправильное решение наставника. Я не знаю, почему получилась такая ситуация, но лучше уже выпустить молодого футболиста, дать ему шанс дебютировать. Он был бы счастлив, как и его клубный тренер, как и его болельщики.

– Предстоящий матч с Польшей хоть и товарищеский, но хотел бы услышать от тебя прогноз на эту игру?

– Для сборной Украины начинается новая история. Контрольные поединки также важны в плане результата, но скорее, это встреча будет больше информативной для тренерского штаба «сине-желтых». Тем не менее, болельщики сборной в любом случае ждут только положительного результата от команды. Поэтому буду оптимистом и поставлю на то, что наша сборная забьет два мяча и постарается не пропустить. 2:0.