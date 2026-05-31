Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал причину, по которой Забарный вышел на поле в финале ЛЧ
Лига чемпионов
31 мая 2026, 12:53 | Обновлено 31 мая 2026, 12:54
402
0

Сабо назвал причину, по которой Забарный вышел на поле в финале ЛЧ

Бывший наставник сборной Украины считает, что Илья достойно провел 15 минут поединка

31 мая 2026, 12:53 | Обновлено 31 мая 2026, 12:54
402
0
Сабо назвал причину, по которой Забарный вышел на поле в финале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (справа)

В финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал» не обошлось и без украинского следа. Во втором тайме дополнительного времени на поле вышел центральный защитник нашей национальной команды Илья Забарный. Чем футболист запомнился Йожефу Сабо, известный в прошлом тренер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Было видно, что Маркиньос устал, – сказал Сабо. – И чтобы не терять свежести в обороне наставник решил выпустить украинского защитника Илью Забарного, у которого работы было немного, он старался действовать без риска, отыграл достойно. В таких случаях говорят, что каши не испортил (улыбается).

Напомним, что в этом поединке победу в серии пенальти одержал «ПСЖ» – 1:1 (4:3) и второй раз кряду стал обладателем главного клубного трофея Европы.

По теме:
Арсенал проиграл 6 еврокубковых финалов подряд
«ПСЖ играл плохо». Каррагер объяснил, что помешало Арсеналу победить
Мартин ЭДЕГОР: «Нам нужно время, чтобы это пережить»
Йожеф Сабо ПСЖ Илья Забарный Маркиньос Арсенал Лондон Лига чемпионов
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Шахтера – о войне в Украине: «Мы знаем, что это не так»
Футбол | 31 мая 2026, 09:56 0
Звезда Шахтера – о войне в Украине: «Мы знаем, что это не так»
Звезда Шахтера – о войне в Украине: «Мы знаем, что это не так»

Алиссон Сантана рассказал о жизни в стране, подвергшейся агрессии

Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Футбол | 31 мая 2026, 09:29 4
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»

Украинец не произвел впечатление на Карима Беннани

Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Футбол | 30.05.2026, 19:41
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 23:45
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
29.05.2026, 08:04 35
Футбол
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
30.05.2026, 04:52 3
Бокс
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
30.05.2026, 08:23 15
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Усику официально запретили провести крупный бой
Усику официально запретили провести крупный бой
30.05.2026, 08:57 1
Бокс
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
Драматичный плей-офф. 113-летний клуб вернулся в Серию A спустя всего сезон
29.05.2026, 23:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем