Сабо назвал причину, по которой Забарный вышел на поле в финале ЛЧ

В финальном матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал» не обошлось и без украинского следа. Во втором тайме дополнительного времени на поле вышел центральный защитник нашей национальной команды Илья Забарный. Чем футболист запомнился Йожефу Сабо, известный в прошлом тренер рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Было видно, что Маркиньос устал, – сказал Сабо. – И чтобы не терять свежести в обороне наставник решил выпустить украинского защитника Илью Забарного, у которого работы было немного, он старался действовать без риска, отыграл достойно. В таких случаях говорят, что каши не испортил (улыбается).

Напомним, что в этом поединке победу в серии пенальти одержал «ПСЖ» – 1:1 (4:3) и второй раз кряду стал обладателем главного клубного трофея Европы.