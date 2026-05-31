Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо объяснил свой удачный прогноз на финал Лиги чемпионов
31 мая 2026, 07:45 |
Йожеф Сабо объяснил свой удачный прогноз на финал Лиги чемпионов

Известный в прошлом тренер прокомментировал поединок между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом»

Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 30 мая состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором французский «ПСЖ» в серии пенальти выиграл у английского «Арсенала» – 1:1 (4:3). Интересно, что накануне игры это предсказал авторитетный тренер и футбольный эксперт Йожеф Сабо, который в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал о главном поединке в европейском клубном футболе.

– Йожеф Йожефович, вы оказалось оракулом на финал Лиги чемпионов.
– Не совсем (улыбается). Я предполагал, что голов в основное время будет больше. Ставил на – 2:2.

– А пенальти?
– Это другой вопрос. Я считаю, что встретились две, в принципе, равные команды, со своими козырями. Разве что у «ПСЖ» посильнее скамейка запасных. И козыри в этой игре были весомее у французов, но выиграть удалось только в серии пенальти. Считаю, что это вполне заслуженный триумф команды Луиса Энрике.

– Но первый тайм по счету был за «Арсеналом».
– Была равная игра. Да, «ПСЖ» больше владел мячом, но моментов-то у них, по сути, не было. Одна ошибка в обороне и гол. В таких поединках не прощают секундной расслабленности. «Арсенал» выжал максимум из того, что имел.

– Забив быстрый гол, англичане в какой-то мере испортили зрелищность игры. Они закрылись у своих ворот.
– Действительно, «Арсенал» умеет играть, когда нужно терпеть. Но я не верил, что это будет единственный гол в матче, я ведь ставил на результативный поединок (улыбается).

– После перерыва «ПСЖ» ничего не оставалось, как добавлять в движении, все шло по сценарию команды Микеля Артеты?
– Я не знаю, на что рассчитывали англичане, но они полностью сели в защиту. Если не ошибаюсь, они только один раз пробили по воротам соперника, да и то, неточно. Не знаю, тактически ли это было или сил не хватало, но второй тайм по игре снова был полностью за французами. Мало голевых моментов, опять-таки, связано с насыщенной обороной «Арсенала», где найти свободные зоны было крайне сложно. Хорошо, что получилось поймать соперника на быстром розыгрыше мяча, когда Кварацхелия заработал пенальти. А дополнительное время англичане и вовсе играли на отбой.

– Приятно, что поучаствовал в этом триумфе и наш Илья Забарный.
– Было видно, что Маркиньос устал, и чтобы не терять свежести в обороне наставник решил выпустить украинского защитника, у которого работы было немного, он старался действовать без риска, в таких случаях говорят, что каши не испортил (улыбается).

– Пенальти – это лотерея?
– В какой-то мере. Хотя здесь многое решают, у кого крепче нервы. Они оказались крепче у футболистов «ПСЖ». Два незабитых 11-метровых от «Арсенала» пришлись в молоко, а это еще нужно умудриться пробить мимо ворот в такой ситуации.

– Сложилась парадоксальная ситуация. «Арсенал» в Лиге чемпионов в основное время не проиграл ни одного матча, но остался без трофея.
– Вот так бывает. Это футбол. Я сказал, что «ПСЖ» по игре заслужил этот выигрыш, но в целом, когда судьба трофея решается в серии 11-метровых, это не совсем справедливо.

– Так может пойти по принципу плей-офф Кубка Стэнли, играть до первой заброшенной шайбы, точнее, забитого мяча?
– Один раз в истории такое было. В 1974 году «Бавария» и «Атлетико» сыграли – 1:1, а через два дня немцы обыграли испанцев – 4:0. Но тогда матчей было намного меньше. Сейчас футболисты к концу сезона выглядят намного уставшими, поскольку проводят больше, чем по 50 поединков.

Сергей Демьянчук
Арсенал забил гол в стиле гандбола, уйдя в отрыв от массовки.  И всё.  Дальше все показатели в пользу ПСЖ.  Но в створ было мало. 
