  4. «Я горжусь быть украинцем». Забарный взял слово после победы в ЛЧ
30 мая 2026, 23:40
«Я горжусь быть украинцем». Забарный взял слово после победы в ЛЧ

Защитник «ПСЖ» прокомментировал победу над «Арсеналом»

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский центральный защитник парижского «Пари Сен-Жермен» Илья Забарный прокомментировал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 в серии пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов 2025/26:

«Это потрясающе, невероятный клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы упорно трудимся и заслуживаем этого.

Украинский флаг? Я горжусь тем, что я украинец. Мы — сильный народ, наши люди сильны, мы не сдаемся.

Какой Луис Энрике как тренер? Невероятный. Энрике — волшебник, мы боремся за него, а он борется за нас».

Дмитрий Вус Источник: BBC
