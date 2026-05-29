Йожеф САБО: «В матче ПСЖ – Арсенал все решится в футбольной лотерее»

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал. В частности, футбольный эксперт дал прогноз на это противостояние.

– Оба наставника располагают качественными исполнителями, – сказал Сабо. – Поэтому утверждать можно одно: в Будапеште мы увидим качественный футбол и в этом можно не сомневаться.

– «Арсенал» очень хорошо защищается. В нынешнем сезоне команда Микаэля Артеты пропустила 40 мячей, более чем в 60-ти поединках. Это фантастический показатель. В то же время «ПСЖ» забил уже далеко за 100 голов. Поэтому сценарий напрашивается следующий: французы будут больше владеть мячом, хотя все должны понимать, что в современном футболе, владеть мячом, не значит – побеждать.

Имея в своих составах индивидуально сильных и скоростных исполнителей, можно предположить, что голов может быть много. Я ставлю на – 2:2. Все решится в серии 11-метровых.

Напомним, что финал на «Пушкаш Арене» состоится 30 мая. Начало встречи – в 19:00.