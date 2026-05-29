Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал
Лига чемпионов
29 мая 2026, 14:40 | Обновлено 29 мая 2026, 15:12
861
0

Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Известный наставник предполагает, что в поединке «ПСЖ» – «Арсенал» будет забито три мяча

29 мая 2026, 14:40 | Обновлено 29 мая 2026, 15:12
861
0
Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Завтра, 30 мая в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся действующий обладатель этого трофея французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Что ждет зрителей в этом поединке, сколько будет забито голов, при чьем преимуществе пройдет игра, все это предсказал авторитетный украинский тренер.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Прежде всего, я жду классной игры и от «ПСЖ», и от «Арсенала». Обе команды, играющие. Я практически уверен, что во время просмотра этого финала Лиги чемпионов зрителям скучать не придется. Мне сложно отдать кому-то из соперников преимущество, поэтому до поединка шансы соперников на победу я расцениваю, как 50 на 50. Хотя первым номером, на мой взгляд, будет действовать французский коллектив, так как атака у них по именам выглядит серьезнее. Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ сейчас все они пребывают в великолепной форме.

Тем не менее, Луис Энрике должен понимать, что если побежать вперед большими силами, можно попасть в плен. Лондонцы великолепно используют пространство. Наставник французов не будет сильно рисковать.

Что касается результативности, то все мы знаем, что в Лиге чемпионов в матчах с участием «ПСЖ» забивается намного больше мячей, чем в поединках с участием «Арсенала». Однако эта статистика вряд ли будет уместна в этой встрече, где на кону стоит трофей.

Забарный? Не думаю, что Илья выйдет на поле с первых минут, его не часто подключают к еврокубковым поединкам. Скажем так, украинец пока еще учится быть основным игроком «Пари Сен- Жермен». В основном составе сыграет Маркиньос.

Если говорить о своих болельщицких симпатиях, то я буду болеть за «Арсенал». Англичане заслужили на этот трофей своей работой. Тем более, что они еще никогда не выигрывали этот турнир. «ПСЖ» – действующий победитель Лиги чемпионов, можно и с соперником поделиться титулом (улыбается). К тому же я не хочу болеть за команду, цвета которой защищает россиянин.

Впрочем, мне почему-то кажется, что французская команда второй раз кряду выиграет Лигу чемпионов. И сели давать прогноз на эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит в один мяч. Счет – 2:1.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес
Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко
ПСЖ предложил 120 миллионов евро и двух игроков за трансфер чемпиона мира
Луис Энрике прогнозы Мирон Маркевич Арсенал Лондон статьи Маркиньос эксклюзив Усман Дембеле ПСЖ Лига чемпионов Илья Забарный Хвича Кварацхелия Дезире Дуэ Сергей Демьянчук Мнение эксперта
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 4
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28 мая 2026, 14:55 24
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!

Свитолина, Костюк, Стародубцева и Олейникова продолжают борьбу на мейджоре

У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Футбол | 29.05.2026, 09:15
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
Буковина проведет спарринги в двух странах
Футбол | 29.05.2026, 13:57
Буковина проведет спарринги в двух странах
Буковина проведет спарринги в двух странах
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29.05.2026, 13:47
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
28.05.2026, 10:31 5
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 16
Футбол
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
28.05.2026, 13:47 5
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 6
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
29.05.2026, 04:44 21
Бокс
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 4
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем