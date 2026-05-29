Мирон Маркевич дал прогноз на финал Лиги чемпионов ПСЖ – Арсенал

Завтра, 30 мая в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся действующий обладатель этого трофея французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Что ждет зрителей в этом поединке, сколько будет забито голов, при чьем преимуществе пройдет игра, все это предсказал авторитетный украинский тренер.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Прежде всего, я жду классной игры и от «ПСЖ», и от «Арсенала». Обе команды, играющие. Я практически уверен, что во время просмотра этого финала Лиги чемпионов зрителям скучать не придется. Мне сложно отдать кому-то из соперников преимущество, поэтому до поединка шансы соперников на победу я расцениваю, как 50 на 50. Хотя первым номером, на мой взгляд, будет действовать французский коллектив, так как атака у них по именам выглядит серьезнее. Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Дезире Дуэ сейчас все они пребывают в великолепной форме.

Тем не менее, Луис Энрике должен понимать, что если побежать вперед большими силами, можно попасть в плен. Лондонцы великолепно используют пространство. Наставник французов не будет сильно рисковать.

Что касается результативности, то все мы знаем, что в Лиге чемпионов в матчах с участием «ПСЖ» забивается намного больше мячей, чем в поединках с участием «Арсенала». Однако эта статистика вряд ли будет уместна в этой встрече, где на кону стоит трофей.

Забарный? Не думаю, что Илья выйдет на поле с первых минут, его не часто подключают к еврокубковым поединкам. Скажем так, украинец пока еще учится быть основным игроком «Пари Сен- Жермен». В основном составе сыграет Маркиньос.

Если говорить о своих болельщицких симпатиях, то я буду болеть за «Арсенал». Англичане заслужили на этот трофей своей работой. Тем более, что они еще никогда не выигрывали этот турнир. «ПСЖ» – действующий победитель Лиги чемпионов, можно и с соперником поделиться титулом (улыбается). К тому же я не хочу болеть за команду, цвета которой защищает россиянин.

Впрочем, мне почему-то кажется, что французская команда второй раз кряду выиграет Лигу чемпионов. И сели давать прогноз на эту игру, то предположу, что команда Луиса Энрике победит в один мяч. Счет – 2:1.