Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саленко оценил первый матч сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 07:59 |
1615
0

Саленко оценил первый матч сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры

Бывший нападающий «Динамо» не спешит расхваливать «сине-желтых», ожидая официальных поединков

01 июня 2026, 07:59 |
1615
0
Саленко оценил первый матч сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Во Вроцлаве сборная Украины выиграла в товарищеском матче у сборной Польши со счетом 2:0, в первом поединке под руководством Андреа Мальдеры. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко поделился своими впечатлениями от этой игры.

– Это товарищеский матч, скорости были не высокими, – сказал Саленко. – Но важен сам факт, что была достигнута победа и она была заслуженной. Трудно оценивать потенциал команды после первой игры нового тренера, опять же, в контрольном поединке. Посмотрим, как мы будем выглядеть в официальных матчах, где во главе угла будет стоять результат.

Что касается рисунка игры, он был одинаковым у обеих команд, Украина превзошла соперника, разве что в большем желании добиться максимального результата. При новом наставнике эмоции всегда становятся выше. Мы нанесли три удара в створ и забили два мяча. Неплохо. Но впереди сборную Украины ждет более сложный поединок, против Дании. Вот там будет интересно посмотреть на уровень подопечных Андреа Мальдеры.

Что касается лучшего игрока, то для меня это был Яремчук. Видно, что он еще хочет поиграть на высоком уровне. Роман старался, растягивал оборону соперника, все время двигал мяч вперед, но самое главное для нападающего забить, и он это сделал.

По теме:
Шевченко обратился к Мальдере после победы Украины над Польшей
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
ЛЕВАНДОВСКИ: «Украинцы реализовали больше моментов, чем у них было»
Олег Саленко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Роман Яремчук сборная Польши по футболу сборная Дании по футболу Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Теннис | 31 мая 2026, 16:20 91
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче четвертого раунда мейджора в Париже

Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
Футбол | 01 июня 2026, 07:47 0
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы
Цыганков покинет Жирону. Трансфер украинца оформит учасник Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» активизировал усилия для приобретения вингера сборной Украины

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
Хоккей | 01.06.2026, 00:59
Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 3
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
31.05.2026, 23:42
Бокс
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 2
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
31.05.2026, 02:32
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем