Саленко оценил первый матч сборной Украины под руководством Андреа Мальдеры

Во Вроцлаве сборная Украины выиграла в товарищеском матче у сборной Польши со счетом 2:0, в первом поединке под руководством Андреа Мальдеры. В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко поделился своими впечатлениями от этой игры.

– Это товарищеский матч, скорости были не высокими, – сказал Саленко. – Но важен сам факт, что была достигнута победа и она была заслуженной. Трудно оценивать потенциал команды после первой игры нового тренера, опять же, в контрольном поединке. Посмотрим, как мы будем выглядеть в официальных матчах, где во главе угла будет стоять результат.

Что касается рисунка игры, он был одинаковым у обеих команд, Украина превзошла соперника, разве что в большем желании добиться максимального результата. При новом наставнике эмоции всегда становятся выше. Мы нанесли три удара в створ и забили два мяча. Неплохо. Но впереди сборную Украины ждет более сложный поединок, против Дании. Вот там будет интересно посмотреть на уровень подопечных Андреа Мальдеры.

Что касается лучшего игрока, то для меня это был Яремчук. Видно, что он еще хочет поиграть на высоком уровне. Роман старался, растягивал оборону соперника, все время двигал мяч вперед, но самое главное для нападающего забить, и он это сделал.