31 мая 2026, 19:52 | Обновлено 31 мая 2026, 19:55
Украинский легионер дебютировал за сборную под руководством Мальдеры

Александр Романчук отыграл 45 минут против Польши

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

26-летний защитник румынского клуба «Университатя» Крайова Александр Романчук дебютировал в составе национальной сборной Украины.

Футболист получил вызов в сборную после назначения итальянского тренера Андреа Мальдеры.

За яркий сезон Романчук был включён в стартовый состав на товарищеский матч против Польши.

Александр провел 45 минут матча и покинул поле после перерыва: его место занял Валерий Бондарь.

На клубном уровне в сезоне 2025/26 Романчук провел 48 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Украинец вместе со своим клубом выиграл национальный чемпионат и Кубок, а также вошел в символическую сборную сезона в Румынии.

