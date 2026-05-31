Украинский легионер дебютировал за сборную под руководством Мальдеры
Александр Романчук отыграл 45 минут против Польши
26-летний защитник румынского клуба «Университатя» Крайова Александр Романчук дебютировал в составе национальной сборной Украины.
Футболист получил вызов в сборную после назначения итальянского тренера Андреа Мальдеры.
За яркий сезон Романчук был включён в стартовый состав на товарищеский матч против Польши.
Александр провел 45 минут матча и покинул поле после перерыва: его место занял Валерий Бондарь.
На клубном уровне в сезоне 2025/26 Романчук провел 48 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Украинец вместе со своим клубом выиграл национальный чемпионат и Кубок, а также вошел в символическую сборную сезона в Румынии.
