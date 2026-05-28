Пора в сборную. Два трофея за сезон: украинец вошел в команду года

26-летний украинский защитник Александр Романчук из «Университати» Крайова попал в символическую сборную сезона чемпионата Румынии 2025/26.

В своем дебютном сезоне в составе «Университати» Александр помог команде выиграть чемпионат Румынии и национальный Кубок.

Романчук в составе «Университати» в этом сезоне провел 48 матчей, отдав две результативные передачи и забив шесть мячей.

Вместе с украинцем в символическую команду сезона вошли ещё трое его партнеров по клубу.

В то же время украинский вратарь «Университати» Павел Исенко не попал в список лучших из-за травмы, которая помешала ему сыграть в решающих матчах сезона.