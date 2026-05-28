Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пора в сборную. Два трофея за сезон: украинец вошел в команду года
Румыния
28 мая 2026, 18:18 | Обновлено 28 мая 2026, 18:21
1019
0

Пора в сборную. Два трофея за сезон: украинец вошел в команду года

Успешный старт Александра Романчука в Румынии

28 мая 2026, 18:18 | Обновлено 28 мая 2026, 18:21
1019
0
Пора в сборную. Два трофея за сезон: украинец вошел в команду года
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук

26-летний украинский защитник Александр Романчук из «Университати» Крайова попал в символическую сборную сезона чемпионата Румынии 2025/26.

В своем дебютном сезоне в составе «Университати» Александр помог команде выиграть чемпионат Румынии и национальный Кубок.

Романчук в составе «Университати» в этом сезоне провел 48 матчей, отдав две результативные передачи и забив шесть мячей.

Вместе с украинцем в символическую команду сезона вошли ещё трое его партнеров по клубу.

В то же время украинский вратарь «Университати» Павел Исенко не попал в список лучших из-за травмы, которая помешала ему сыграть в решающих матчах сезона.

По теме:
Капитан клуба Украинской Премьер-лиги может продолжить карьеру в Европе
В Реале выбрали лучшего игрока сезона 2025/26
В третий раз представитель Баварии стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге
Александр Романчук (1999) Университатя Крайова чемпионат Румынии по футболу лучший игрок фото украинцы за границей
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»
Футбол | 28 мая 2026, 19:08 0
МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»
МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»

Остап высказался о ЛНЗ

Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28 мая 2026, 07:08 4
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим

Будет решено будущее Бленуце

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Теннис | 28.05.2026, 16:50
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 1
Бокс
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 2
Бокс
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
28.05.2026, 09:04 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем