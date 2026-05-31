Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Франция
31 мая 2026, 09:29 | Обновлено 31 мая 2026, 09:30
1246
2

Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»

Украинец не произвел впечатление на Карима Беннани

31 мая 2026, 09:29 | Обновлено 31 мая 2026, 09:30
1246
2 Comments
Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Карим Беннани считает, что «ПСЖ» следует подписать защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, у которого летом текущего года истекает срок действия контракта с английским клубом.

«А почему и не Париж? Забарный в обороне не оправдал ожиданий. Им действительно нужно спокойно поработать над периодом после ухода Маркиньоса. Он игрок сборной Франции. Думаю, рядом с Пачо он будет неплохо смотреться.

В этом сезоне он не показал себя как следует, как и его команда. Но год или два назад он доказал, что имеет необходимый уровень. Честно говоря, Конате – это беспроигрышный вариант. К тому же это перспективный игрок, потому что еще молод. Думаю, он был бы хорошей идеей для ПСЖ», – сказал Беннани в эфире программы L'Equipe de Greg.

Ранее спортивный директор «Борнмута» объяснил, почему клуб продал Забарного.

По теме:
Зинченко обратился к футболисту Арсенала, который не забил пенальти в ЛЧ
Забарный выступил с заявлением после триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов
Йожеф Сабо объяснил свой удачный прогноз на финал Лиги чемпионов
чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лига 1 (Франция) Ливерпуль Ибраима Конате Илья Забарный
Антон Романенко Источник: Le 10 Sport
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
Футбол | 30 мая 2026, 23:01 0
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги чемпионов 2025/26

Таблица коэффициентов. Итоги евросезона: ПСЖ с Забарным поставил точку
Футбол | 31 мая 2026, 06:05 0
Таблица коэффициентов. Итоги евросезона: ПСЖ с Забарным поставил точку
Таблица коэффициентов. Итоги евросезона: ПСЖ с Забарным поставил точку

В финале Лиги чемпионов ПСЖ по пенальти взял верх над Арсеналом

ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ
Футбол | 30.05.2026, 23:56
ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ
ФОТО. Забарный с кубком и флагом: как ПСЖ праздновал победу в ЛЧ
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Хоккей | 30.05.2026, 19:59
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Футбол | 30.05.2026, 08:23
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чиїх очікувань він не виправдав? Банані? В нього там кози не розбіглися поки він це інтервʼю давав?
Ответить
+1
Тільки от Конате забули запитати ) Можливо він не має бажання грати у слабшому чемпіонаті.
Ответить
0
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 5
Бокс
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
Ротань неожиданно возглавит другую команду после бронзы с Полесьем в УПЛ
29.05.2026, 13:33 8
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
30.05.2026, 23:45 1
Хоккей
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
У Пономаренко появился отличный вариант трансфера. Он не против переезда
29.05.2026, 09:15 14
Футбол
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары турнира
30.05.2026, 00:07 19
Хоккей
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
29.05.2026, 08:22 3
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
29.05.2026, 13:17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем