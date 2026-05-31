Французский журналист: «Забарный не оправдал надежд»

Французский журналист Карим Беннани считает, что «ПСЖ» следует подписать защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате, у которого летом текущего года истекает срок действия контракта с английским клубом.

«А почему и не Париж? Забарный в обороне не оправдал ожиданий. Им действительно нужно спокойно поработать над периодом после ухода Маркиньоса. Он игрок сборной Франции. Думаю, рядом с Пачо он будет неплохо смотреться.

В этом сезоне он не показал себя как следует, как и его команда. Но год или два назад он доказал, что имеет необходимый уровень. Честно говоря, Конате – это беспроигрышный вариант. К тому же это перспективный игрок, потому что еще молод. Думаю, он был бы хорошей идеей для ПСЖ», – сказал Беннани в эфире программы L'Equipe de Greg.

Ранее спортивный директор «Борнмута» объяснил, почему клуб продал Забарного.