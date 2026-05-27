Спортдир Борнмута: «Мы это сделали только потому, что продали Забарного»

Спортивный директор «Борнмута» Тьягу Пинту рассказал, благодаря чему команда успешно выступила в текущем сезоне, несмотря на распродажу своих ведущих игроков.

«Первое – это тренер. Андони был потрясающим в течение всего этого времени. Это человек, который превращает каждую сложность, каждую проблему в вызов, который нужно преодолеть. Мы, руководители, можем хорошо подбирать игроков, но если у вас нет нужного человека, все это бесполезно. Андони – главная причина всего, чего мы добились.

Я не считаю, что удержание всех игроков гарантирует успех. Люди думают, что продажи игроков отдаляют от успеха, но я говорю, что мы подписали Райана только потому, что продали Хейсена, Забарного и Семеньо. Продажа этих игроков большим клубам создает, среди прочего, идею, что это важный шаг. Но нам также нужно было продать, чтобы сбалансировать бюджет для соответствия финансовому фэйр-плей», – сказал Пинту в интервью La Gazzetta dello Sport.

