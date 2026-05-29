Остался один. Лаки-лузер наказал Хачанова и прошел в 4-й раунд Ролан Гаррос

Лаки-лузер Йеспер де Йонг из Нидерландов, который занимает 106-е место в мировом рейтинге АТР, сенсационно вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026.

В третьем раунде нидерландец в пяти сетах одержал победу над «нейтральным» Кареном Хачановым (АТР 15) за 4 часа и 22 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Карен Хачанов [13] – Йеспер де Йонг (Нидерланды) [LL] – 5:7, 7:5, 2:6, 7:6 (7:2), 2:6

После вылета Хачанова в сетке мейджора в Париже остался только один «нейтрал» – Андрей Рублев. На вылет Рублева будем надеяться в следущем круге, поддерживая Якуба Меншика.

Де Йонг попал в основную сетку несмотря на поражение от Майкла Чжена в финале квалификации. Йеспер, помимо Хачанова, также одолел Стэна Вавринку и Федерико Чину. Далее он поборется либо с Кентеном Али, либо с Александром Зверевым.