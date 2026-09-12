Определена финальная пара US Open 2026 у мужчин
Бен Шелтон переиграл Фрэнсиса Тиафо и поборется за трофей против Александра Зверева
На Открытом чемпионате США 2026 определена финальная пара в мужском одиночном разряде.
Бен Шелтон выиграл американское дерби у Фрэнсиса Тиафо и поборется за трофей с первым сеяным Александром Зверевым, который в полуфинале выбил Карена Хачанова.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Шелтон впервые в карьере пробился в финал турнира Grand Slam. Бен стал самым молодым американцем, который добрался до финала US Open после Энди Роддика (2003 год).
Бен стал четвертым левшей в этом столетие после Горана Иванишевича, Мариано Пуэрты и Рафаэля Надаля, который дошел до финала Grand Slam.
Ранее Шелтон пять раз играл против Зверева и потерпел пять поражений. Их последнее очное противостояние состоялось на Итоговом турнире в прошлом году.
US Open 2026. 1/2 финала
Александр Зверев [1] – Карен Хачанов – 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)
Фрэнсис Тиафо [11] – Бен Шелтон [8] – 6:4, 3:6, 3:6, 5:7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гамбийцы вновь пройдут просмотр в донецком клубе
Переговоры между Йорданеску и «Динамо» находятся на финальной стадии