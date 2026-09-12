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US Open
12 сентября 2026, 12:08 |
738
0

Определена финальная пара US Open 2026 у мужчин

Бен Шелтон переиграл Фрэнсиса Тиафо и поборется за трофей против Александра Зверева

12 сентября 2026, 12:08 |
738
0
Определена финальная пара US Open 2026 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
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На Открытом чемпионате США 2026 определена финальная пара в мужском одиночном разряде.

Бен Шелтон выиграл американское дерби у Фрэнсиса Тиафо и поборется за трофей с первым сеяным Александром Зверевым, который в полуфинале выбил Карена Хачанова.

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Шелтон впервые в карьере пробился в финал турнира Grand Slam. Бен стал самым молодым американцем, который добрался до финала US Open после Энди Роддика (2003 год).

Бен стал четвертым левшей в этом столетие после Горана Иванишевича, Мариано Пуэрты и Рафаэля Надаля, который дошел до финала Grand Slam.

Ранее Шелтон пять раз играл против Зверева и потерпел пять поражений. Их последнее очное противостояние состоялось на Итоговом турнире в прошлом году.

US Open 2026. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Карен Хачанов – 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)
Фрэнсис Тиафо [11] – Бен Шелтон [8] – 6:4, 3:6, 3:6, 5:7

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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