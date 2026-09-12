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US Open
12 сентября 2026, 01:18 | Обновлено 12 сентября 2026, 01:44
277
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Первый сеяный Зверев выбил нейтрала и вышел в финал US Open 2026

Александр одолел Карена Хачанова в трех сетах в полуфинале мейджора в США

12 сентября 2026, 01:18 | Обновлено 12 сентября 2026, 01:44
277
2 Comments
Первый сеяный Зверев выбил нейтрала и вышел в финал US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Первый сеяный, немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2) пробился в финал Открытого чемпионата США 2026.

В полуфинале Зверев выбил нейтрального теннисиста Карена Хачанова (ATP 50) в трех сетах за 2 часа и 59 минут – 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Это было десятое очное противостояние соперников. Александр в седьмой раз одолел нейтрала.

На тай-брейке третьей партии немец ушел с двойного сетбола.

Помимо Хачанова Зверев также одолел Лоренцо Сонего, Кантена Алиса, Алехандро Табило, Лучано Дардери и Ботика ван де Зандсхулпа. Примечательно, что как и на Ролан Гаррос-2026, на пути к финалу у Зверева не было соперников из топ-20. Он стал лишь вторым игроком, который дошел до нескольких финалов Grand Slam за сезон, не играя с представителями первой двадцатки после Роджера Федерера в 2008 году (Ролан Гаррос и Уимблдон).

Немецкий теннисист во второй раз в карьере вышел в финал американского мейджора и в третий в этом сезоне. Он доходил до этой стадии в 2020 году. В поединке против Доминика Тима Александр лидировал 2:0 по сетам, но проиграла Тиму в решающем тай-брейке и не сумел завоевать трофей в Нью-Йорке.

Александр одержал 24-ю победу на турнирах Grand Slam в 2026 году. На Aus Open дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону Карлосу Алькарасу, на Ролан Гаррос – завоевал первый трофей мейджора в карьере, на Уимблдоне – проиграл в финале Яннику Синнеру.

Зверев стал лидером сезона-2026 по количеству побед – 52 победы на турнирах.

Александр сравнялся с Янником Синнером по количеству набранных очков в гонке на Итоговый турнир ATP 2026 – у теннисистов по 7 950 баллов.

В финале Зверев поборется за трофей либо с Беном Шелтоном, либо с Фрэнсисом Тиафо.

US Open 2026. Хард, 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Карен Хачанов – 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Первый раз смотрел игру этого Зверева. Больше смотреть его никогда в жизни не буду. Зачем он по миллион раз стучит по мячу перед подачей?? Ко второму гейму это уже бесить начало. Оказывается это он перед каждой подачей так делает. Зачем??? Какой-то дебил. Я выключил в середине первого сета потому что уже не мог терпеть
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