Александр Зверев – Карен Хачанов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2026
11 сентября немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 2) и нейтрал Карен Хачанов (ATP 70) проведут матч 1/2 финала Открытого чемпионата США 2026.
Встреча Зверева и Хачанова состоится вторым запуском на Arthur Ashe Stadium после игры Синякова / Таунсенд – Монтгомери / Крюгер. Ориентировочное время начала поединка – 22:00 по Киеву.
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Это будет десятое очное противостояние соперников. Зверев лидирует – 6:3.
Победитель матча в финале cыграет либо с Беном Шелтоном, либо с Фрэнсисом Тиафо.
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