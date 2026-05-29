«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии

Новичок «Боруссии» из Менхенгладбаха Ефим Конопля дал несколько видеоинтервью для болельщиков коллектива из Бундеслиги.

«Ефим, так имя переводится с украинского, также моя фамилия Конопля. Но мне больше понравится, если меня будете звать Коно», – сказал новичок.

«Привет, друзья. Коно на месте. Я очень рад быть здесь. Уже не могу дождаться начала. Поэтому жду вас здесь на стадионе и поле», – заявил Конопля в новом видео.

26-летний защитник сменил «Шахтер» на «Боруссию» на правах свободного агента.