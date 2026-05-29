Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
29 мая 2026, 19:18 | Обновлено 29 мая 2026, 19:21
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии

Ефим Конопля дал интервью для болельщиков немецкого клуба

ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Новичок «Боруссии» из Менхенгладбаха Ефим Конопля дал несколько видеоинтервью для болельщиков коллектива из Бундеслиги.

«Ефим, так имя переводится с украинского, также моя фамилия Конопля. Но мне больше понравится, если меня будете звать Коно», – сказал новичок.

«Привет, друзья. Коно на месте. Я очень рад быть здесь. Уже не могу дождаться начала. Поэтому жду вас здесь на стадионе и поле», – заявил Конопля в новом видео.

26-летний защитник сменил «Шахтер» на «Боруссию» на правах свободного агента.

странно, чому "КОНО", а не наприклад "ПЛЯ" ?  було б точно унікальніше і веселіше.
Юхим - стовідсотково, до коно не дотягуєш
Та ні краще косяк
Додік Коно
Краще х.уйня з під коня називайте 
Буде Коно другий. 
