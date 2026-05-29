Германия29 мая 2026, 19:18 | Обновлено 29 мая 2026, 19:21
«Зовите меня Коно» – Конопля обратился к фанатам Боруссии
Ефим Конопля дал интервью для болельщиков немецкого клуба
Новичок «Боруссии» из Менхенгладбаха Ефим Конопля дал несколько видеоинтервью для болельщиков коллектива из Бундеслиги.
«Ефим, так имя переводится с украинского, также моя фамилия Конопля. Но мне больше понравится, если меня будете звать Коно», – сказал новичок.
«Привет, друзья. Коно на месте. Я очень рад быть здесь. Уже не могу дождаться начала. Поэтому жду вас здесь на стадионе и поле», – заявил Конопля в новом видео.
26-летний защитник сменил «Шахтер» на «Боруссию» на правах свободного агента.
странно, чому "КОНО", а не наприклад "ПЛЯ" ? було б точно унікальніше і веселіше.
Юхим - стовідсотково, до коно не дотягуєш
Та ні краще косяк
Додік Коно
Краще х.уйня з під коня називайте
Буде Коно другий.
