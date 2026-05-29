В Боруссии М объяснили, зачем им нужен Конопля

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Рувен Шредер прокомментировал подписание контракта с правым защитником национальной сборной Украины Ефимом Коноплей:

«Ефим– физически сильный защитник, который всегда готов выкладываться на все сто. У него богатый опыт и лидерские качества, которые он приобрел, регулярно выходя в стартовом составе действующих чемпионов Украины, в частности в Лиге чемпионов, а также в составе национальной сборной».

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.