  4. В Боруссии М объяснили, зачем им нужен Конопля
29 мая 2026, 14:44
В Боруссии М объяснили, зачем им нужен Конопля

Рувен Шредер прокомментировал подписание украинского защитника

ФК Боруссия Менхегладбах. Ефим Конопля

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Рувен Шредер прокомментировал подписание контракта с правым защитником национальной сборной Украины Ефимом Коноплей:

«Ефим– физически сильный защитник, который всегда готов выкладываться на все сто. У него богатый опыт и лидерские качества, которые он приобрел, регулярно выходя в стартовом составе действующих чемпионов Украины, в частности в Лиге чемпионов, а также в составе национальной сборной».

В сезоне 2025/26 Ефим Конопля провел 27 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Дмитрий Вус Источник: ФК Боруссия Менхенгладбах
