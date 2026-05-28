  4. «Дал команде очень много возможностей». Белик высказался о Канте
28 мая 2026, 21:03 | Обновлено 28 мая 2026, 21:52
ФК Шахтер. Мохамаду Канте

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик высказался о нападающем Мохамаду Канте, забившем 28 мячей в прошедшем сезоне молодежного чемпионата Украины:

– В течение сезона «оранжево-черные» демонстрировали высокий уровень результативности, а Мохамаду Канте с 28 голами стал лучшим бомбардиром первенства и установил новый рекорд юношеского чемпионата. О чем это говорит и что вы можете сказать о его прогрессе в течение сезона?

– Канте дал команде очень много возможностей. Это габаритный и скоростной игрок, который выигрывает много единоборств и совершает немало рывков. То, что он забил 29 голов, лично для меня не является большим открытием. У Мохамада есть большой потенциал для развития. Мы также дополнительно работали с ним индивидуально, и, уверен, если бы у нас было еще больше времени для тренировок, он забил бы еще больше. Что касается результативности команды, то мы были близки к тому, чтобы побить рекорд «Динамо» U19 по количеству голов, а также рекорд «Руха» U19 по набранным очкам. У нас были опытные исполнители, которые вели за собой команду, а более молодые футболисты также тянулись за ними. Именно эта сплоченность дала результат. Мы — атакующая команда, которая делает акцент на игре в атаке, поэтому то, что мы забили много голов, не является чем-то необычным.

