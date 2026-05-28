Алексей БЕЛИК: «У нас есть будущее и талантливые игроки» 

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик подвел итоги прошедшего сезона для команды, в котором она стала чемпионом Украины:

– Алексей, «Шахтер» завершил сезон с золотыми медалями Национальной лиги. Если подвести итоги этого года, как за это время изменилась команда и вы сами? Были ли у вас в начале сезона мысли, что вы завершите его в статусе чемпионов?

– Команда всегда должна меняться к лучшему. Если сравнивать с предыдущим сезоном, то первое отличие в том, что в прошлом году линия обороны была более опытной, ведь там играли Огарков, Дрозд, Башмарин,а также Костюк и Гарабажий, которые были моложе. В целом это трое футболистов 2005 года рождения, выпускного возраста, у нас была мощная защита. Что касается атакующего звена, то из-за травм Дабо и Ющенко не хватало технических и скоростных качеств впереди. В этом сезоне линия обороны фактически изменилась. Несмотря на то, что Милокост, Калюжный и Костюк были в команде во втором круге прошлого чемпионата, в роли основных они играют только сейчас. Это игроки 2008 и 2009 годов рождения, которые могут выступать за «Шахтер» U19 еще два-три года. У нас очень молодая линия обороны, и у нас были определенные проблемы, хотя не могу сказать, что их было много. Линию полузащиты и атаки составляли опытные игроки – Цуканов, Сметана и Бундаш. В атаке Канте очень много дал команде, а более молодые Тютюнов и Петрук также тянулись за ними. Могу похвалить линию защиты, но в атаке нам удавалось решать ключевые эпизоды. Что касается меня, то могу сказать, что кто-то считает «Шахтер» зоной комфорта, однако я отвечу, что «Шахтер» — это именно то место, где нужно выходить из зоны комфорта. Если у тебя нет желания учиться и меняться, платя за это собственными ошибками, здесь будет очень тяжело работать. Лично я старался делиться своим опытом с игроками и в шутку говорил им, что они много ошибались, а потому давали мне возможность тоже многому научиться. Считаю, что и сам многому научился. В течение сезона было немало моментов, которые влияли на меня как негативно, так и позитивно. Из негативного – это ситуации вне футбольного поля, с которыми не хотелось бы сталкиваться, но это часть процесса, и я также многое принял во внимание. Что касается футбольных моментов, в частности тренировочного процесса и матчей, то мы следим за футбольными тенденциями и с помощью помощников интегрируем это в нашу игру и тренировочный процесс. Если сравнивать с предыдущими годами, то тренировочный процесс под влиянием современных тенденций постоянно меняется, это часть роста. Что касается мыслей о чемпионстве в начале сезона, то такие размышления есть всегда. Однако, как я уже подчеркивал, для меня путь к чемпионству прежде всего лежит через индивидуальное развитие каждого футболиста. На первом месте – прогресс, философия и рисунок игры команды. И если в таких условиях нам удается завоевать чемпионство, то это вдвойне приятнее.

– В течение сезона «оранжево-черные» демонстрировали высокий уровень результативности, а Мохамад Канте с 28 голами стал лучшим бомбардиром первенства и установил новый рекорд юношеского чемпионата. О чем это говорит и что вы можете сказать о его прогрессе в течение сезона?

– Канте дал команде очень много возможностей. Это габаритный и скоростной игрок, который выигрывает много единоборств и совершает немало рывков. То, что он забил 29 голов, лично для меня не является большим открытием. У Мохамада есть большой потенциал для развития. Мы также дополнительно работали с ним индивидуально, и, уверен, если бы у нас было еще больше времени для тренировок, он забил бы еще больше. Что касается результативности команды, то мы были близки к тому, чтобы побить рекорд «Динамо» U19 по количеству голов, а также рекорд «Руха» U19 по набранным очкам. У нас были опытные исполнители, которые вели за собой команду, а более молодые футболисты также тянулись за ними. Именно эта сплоченность дала результат. Мы — атакующая команда, которая делает акцент на игре в атаке, поэтому то, что мы забили много голов, не является чем-то необычным.

– Этот сезон стал последним на уровне юношеского первенства для ряда ведущих игроков «Шахтера» U19. Насколько они готовы к следующему шагу в карьере и что вы сказали подопечным после завершения чемпионата?

– Это очень сложный вопрос, потому что есть много факторов, которые влияют на развитие футболиста, а переход из юношеского футбола во взрослый очень непрост. Нужно, чтобы сложилось много обстоятельств, чтобы игрок дебютировал во взрослом футболе. Приведу пример Антона Дрозда, который играл у нас в прошлом сезоне, а также то, как он действовал в Юношеской лиге УЕФА. Он был лидером команды, и для меня это игрок уровня УПЛ. Затем он перешел в первую команду, где неплохо себя проявил, а после вернулся в юношескую команду на матч Юношеской лиги УЕФА с «Хоффенхаймом» U-19. Дальше не знаю, что с ним случилось. Возможно, не хватило терпения или он расстроился из-за возвращения и не выдержал давления. У меня одно требование — чтобы игроки не останавливались и постоянно работали над собой, готовясь к шансу, который может представиться в любой момент. Когда футболисты получают шанс, они должны быть к нему готовы. Если же не удается им воспользоваться, нужно честно ответить себе, сделали ли они все для того, чтобы воспользоваться им. Необходимо работать каждый день и каждую минуту.

– Борьба за чемпионство продолжалась до последнего тура. Насколько высоким был уровень конкуренции в этом сезоне?

– Очень часто слышу от блогеров или журналистов, что у нас слабый чемпионат. Не понимаю, когда кто-то смотрит условно один-два матча, а потом делает выводы о слабости чемпионата. Безусловно, я не говорю о том, что это соревнование такого уровня, где все завтра будут играть в национальной сборной, однако подчеркиваю, что у нас много талантливых футболистов, и Федерация футбола должна помогать им, чтобы у нас было как можно больше клубов с командами разных возрастных категорий и качественной инфраструктурой. Приведу пример: за последние шесть лет «Шахтер» U19 дважды выходил из группы Юношеской лиги УЕФА, «Динамо» U19 также дважды играло в 1/16 финала, а «Рух» U19 вообще выходил в четвертьфинал. То есть за шесть сезонов украинские команды пять раз выходили в плей-офф. Теперь сравните это с результатами клубов УПЛ или лиг Польши, Венгрии, Чехии и других стран. У нас не слабый чемпионат U19, хотя, конечно, есть куда двигаться и в чем прогрессировать. Возьмем, к примеру, «Полтаву» U19, которая в первой половине сезона была явным аутсайдером. Но посмотрите, как они прогрессировали: в конце сезона победили «Полесье» U19, а «Шахтер» U19 и «Динамо» U19 вырывали победы над ними лишь на последних минутах. У нас есть будущее и талантливые игроки, если мы будем создавать для них условия и обеспечим необходимую стабильность и последовательность в развитии.

– Учитывая участие в Юношеской лиге УЕФА, следующий сезон будет значительно интенсивнее. Какие основные требования вы будете предъявлять команде и что уже известно о ближайших планах?

– Будем встречаться с руководством Академии, ведь в следующем сезоне добавляется команда U21. Нам нужно разработать стратегию развития для каждого футболиста в отдельности, чтобы все получали необходимые условия независимо от их количества. Думаю, с этим проблем не будет и мы все обсудим. Что касается планов команды, то она сейчас в отпуске, все станет известно перед тем, как игроки вернутся к работе в конце следующего месяца.