Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок
Лига конференций
28 мая 2026, 00:24 |
103
0

Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок

Берем Кубок европейских чемпионов/ЛЧ, Кубок УЕФА/ЛЕ, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций

28 мая 2026, 00:24 |
103
0
Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок
Getty Images/Global Images Ukraine

Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим один из основных европейских кубковых турниров.

В финальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 лондонцы победили испанский Райо Вальекано со счетом 1:0.

В общей сложности для английских команд эта победа стала 37-й в главных еврокубках (без учета Суперкубка УЕФА и Кубка Интертото). К рассмотрению принимаем Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.

Английские клубы, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций

2025/26 – Кристал Пэлас (Лига конференций)
2025/26 – Астон Вилла (Лига Европы)
2024/25 – Челси (Лига конференций)
2024/25 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
2022/23 – Манчестер Сити (Лига чемпионов)
2022/23 – Вест Хэм Юнайтед (Лига конференций)
2020/21 – Челси (Лига чемпионов)
2018/19 – Ливерпуль (Лига чемпионов)
2018/19 – Челси (Лига Европы)
2016/17 – Манчестер Юнайтед (Лига Европы)
2012/13 – Челси (Лига Европы)
2011/12 – Челси (Лига чемпионов)
2007/08 – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)
2004/05 – Ливерпуль (Лига чемпионов)
2000/01 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)
1998/99 – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)
1997/98 – Челси (Кубок обладателей кубков)
1993/94 – Арсенал (Кубок обладателей кубков)
1990/91 – Манчестер Юнайтед (Кубок обладателей кубков)
1984/85 – Эвертон (Кубок обладателей кубков)
1983/84 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1983/84 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)
1981/82 – Астон Вилла (Кубок европейских чемпионов)
1980/81 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1980/81 – Ипсвич Таун (Кубок УЕФА)
1979/80 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)
1978/79 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)
1977/78 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1976/77 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1975/76 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)
1972/73 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)
1971/72 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)
1970/71 – Челси (Кубок обладателей кубков)
1969/70 – Манчестер Сити (Кубок обладателей кубков)
1967/68 – Манчестер Юнайтед (Кубок европейских чемпионов)
1964/65 – Вест Хэм Юнайтед (Кубок обладателей кубков)
1962/63 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок обладателей кубков)

Английские клубы по количеству выигранных еврокубков (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков и Лига конференций)

  • 9 – Ливерпуль
  • 7 – Челси
  • 5 – Манчестер Юнайтед
  • 4 – Тоттенхэм Хотспур
  • 2 – Астон Вилла
  • 2 – Манчестер Сити
  • 2 – Вест Хэм Юнайтед
  • 2 – Ноттингем Форест
  • 1 – Кристал Пэлас
  • 1 – Арсенал
  • 1 – Ипсвич Таун
  • 1 – Эвертон
По теме:
Матета стал первым французом, забившим в финалах Лиги конференций
В 6-й раз в одном сезоне два английских клуба выиграли европейские турниры
Орлы взлетели в Лигу Европы. У Англии будет 9 клубов в еврокубках 2026/27
Лига конференций Лига Европы Лига чемпионов Кристал Пэлас - Райо Вальекано Кристал Пэлас Райо Вальекано статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27 мая 2026, 09:36 13
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева

Деллова не перейдет в киевский клуб

Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27 мая 2026, 19:00 116
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос

Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже

Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 27.05.2026, 16:27
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Динамо отказалось от одного из лучших игроков Премьер-лиги. Есть причина
Футбол | 27.05.2026, 23:23
Динамо отказалось от одного из лучших игроков Премьер-лиги. Есть причина
Динамо отказалось от одного из лучших игроков Премьер-лиги. Есть причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
26.05.2026, 16:47 11
Футбол
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем