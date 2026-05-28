Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок

Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим один из основных европейских кубковых турниров.

В финальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 лондонцы победили испанский Райо Вальекано со счетом 1:0.

В общей сложности для английских команд эта победа стала 37-й в главных еврокубках (без учета Суперкубка УЕФА и Кубка Интертото). К рассмотрению принимаем Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.

Английские клубы, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций

2025/26 – Кристал Пэлас (Лига конференций)

2025/26 – Астон Вилла (Лига Европы)

2024/25 – Челси (Лига конференций)

2024/25 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)

2022/23 – Манчестер Сити (Лига чемпионов)

2022/23 – Вест Хэм Юнайтед (Лига конференций)

2020/21 – Челси (Лига чемпионов)

2018/19 – Ливерпуль (Лига чемпионов)

2018/19 – Челси (Лига Европы)

2016/17 – Манчестер Юнайтед (Лига Европы)

2012/13 – Челси (Лига Европы)

2011/12 – Челси (Лига чемпионов)

2007/08 – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)

2004/05 – Ливерпуль (Лига чемпионов)

2000/01 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)

1998/99 – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)

1997/98 – Челси (Кубок обладателей кубков)

1993/94 – Арсенал (Кубок обладателей кубков)

1990/91 – Манчестер Юнайтед (Кубок обладателей кубков)

1984/85 – Эвертон (Кубок обладателей кубков)

1983/84 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)

1983/84 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)

1981/82 – Астон Вилла (Кубок европейских чемпионов)

1980/81 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)

1980/81 – Ипсвич Таун (Кубок УЕФА)

1979/80 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)

1978/79 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)

1977/78 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)

1976/77 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)

1975/76 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)

1972/73 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)

1971/72 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)

1970/71 – Челси (Кубок обладателей кубков)

1969/70 – Манчестер Сити (Кубок обладателей кубков)

1967/68 – Манчестер Юнайтед (Кубок европейских чемпионов)

1964/65 – Вест Хэм Юнайтед (Кубок обладателей кубков)

1962/63 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок обладателей кубков)

Английские клубы по количеству выигранных еврокубков (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков и Лига конференций)