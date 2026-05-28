Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим еврокубок
Берем Кубок европейских чемпионов/ЛЧ, Кубок УЕФА/ЛЕ, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций
Кристал Пэлас стал 12-м английским клубом, выигравшим один из основных европейских кубковых турниров.
В финальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 лондонцы победили испанский Райо Вальекано со счетом 1:0.
В общей сложности для английских команд эта победа стала 37-й в главных еврокубках (без учета Суперкубка УЕФА и Кубка Интертото). К рассмотрению принимаем Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций.
Английские клубы, которые выигрывали Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок УЕФА/Лигу Европы, Кубок обладателей кубков и Лигу конференций
2025/26 – Кристал Пэлас (Лига конференций)
2025/26 – Астон Вилла (Лига Европы)
2024/25 – Челси (Лига конференций)
2024/25 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
2022/23 – Манчестер Сити (Лига чемпионов)
2022/23 – Вест Хэм Юнайтед (Лига конференций)
2020/21 – Челси (Лига чемпионов)
2018/19 – Ливерпуль (Лига чемпионов)
2018/19 – Челси (Лига Европы)
2016/17 – Манчестер Юнайтед (Лига Европы)
2012/13 – Челси (Лига Европы)
2011/12 – Челси (Лига чемпионов)
2007/08 – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)
2004/05 – Ливерпуль (Лига чемпионов)
2000/01 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)
1998/99 – Манчестер Юнайтед (Лига чемпионов)
1997/98 – Челси (Кубок обладателей кубков)
1993/94 – Арсенал (Кубок обладателей кубков)
1990/91 – Манчестер Юнайтед (Кубок обладателей кубков)
1984/85 – Эвертон (Кубок обладателей кубков)
1983/84 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1983/84 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)
1981/82 – Астон Вилла (Кубок европейских чемпионов)
1980/81 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1980/81 – Ипсвич Таун (Кубок УЕФА)
1979/80 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)
1978/79 – Ноттингем Форест (Кубок европейских чемпионов)
1977/78 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1976/77 – Ливерпуль (Кубок европейских чемпионов)
1975/76 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)
1972/73 – Ливерпуль (Кубок УЕФА)
1971/72 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок УЕФА)
1970/71 – Челси (Кубок обладателей кубков)
1969/70 – Манчестер Сити (Кубок обладателей кубков)
1967/68 – Манчестер Юнайтед (Кубок европейских чемпионов)
1964/65 – Вест Хэм Юнайтед (Кубок обладателей кубков)
1962/63 – Тоттенхэм Хотспур (Кубок обладателей кубков)
Английские клубы по количеству выигранных еврокубков (Кубок европейских чемпионов/Лига чемпионов, Кубок УЕФА/Лига Европы, Кубок обладателей кубков и Лига конференций)
- 9 – Ливерпуль
- 7 – Челси
- 5 – Манчестер Юнайтед
- 4 – Тоттенхэм Хотспур
- 2 – Астон Вилла
- 2 – Манчестер Сити
- 2 – Вест Хэм Юнайтед
- 2 – Ноттингем Форест
- 1 – Кристал Пэлас
- 1 – Арсенал
- 1 – Ипсвич Таун
- 1 – Эвертон
