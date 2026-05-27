  4. СТАРОДУБЦЕВА: «При 3:0 было предчувствие, что все может быть не так просто»
27 мая 2026, 20:29 | Обновлено 27 мая 2026, 20:31
СТАРОДУБЦЕВА: «При 3:0 было предчувствие, что все может быть не так просто»

Юлия провела флеш-интервью после громкой победы над Рыбакиной на Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева провела флеш-интервью после сенсационной победы над Еленой Рыбакиной в матче второго раунда Ролан Гаррос 2026:

– Ты только что обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину здесь, На Ролан Гаррос. Какие у тебя сейчас ощущения?

– Честно говоря, трудно описать. Я безумно счастлива. Ведь Елена – одна из лучших теннисисток. У нее невероятный год, и я очень горжусь собой, что мне удалось сегодня это сделать. Третий сет был невероятно тяжелым, но я справилась.

– Именно так, как ты сказала, справилась. Начало для тебя было немного сложным. Ты проиграла сет 3:6, но потом совершила стремительный камбэк – 6:1, 3:0, два брейка. А потом она начала возвращаться в игру и постепенно втягиваться в матч. Что ты говорила себе в тот момент, когда видела, как соперница, которая имеет два трофея Grand Slam, возвращается в матч?

– Мне кажется, что от такой теннисистки, как Елена, я ожидала именно этого. Она входит в число лучших игроков, и нельзя думать, что сегодня будет легко. Даже при счете 3:0 у меня было предчувствие, что все может оказаться не так просто, и так и вышло. Да, это был тяжелый матч, но я рада, что сегодня победила.

– Вы уже очень хорошо выступили здесь, на Ролан Гаррос, в прошлом году, дойдя до третьего раунда. В начале этого года вы вышли в финал в Чарльстоне. Что именно в этом турнире, может быть, публика, может быть, грунт, так хорошо вам подходит и позволяет добиваться лучших результатов?

– Во-первых, грунт – не самое худшее для меня покрытие, и болельщики сегодня были очень, очень добры ко мне. Спасибо, ребята. Я действительно очень сильно чувствовал вашу поддержку сегодня. Я слышал свое имя так много раз, и я это очень ценю. Спасибо.

Видеообзор матча Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина

Юлия Стародубцева Елена Рыбакина Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
